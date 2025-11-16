La Stagione 5 di Stranger Things è stata girata in una maniera molto particolare

Nel corso di un'intervista, gli showrunnner e gli interpreti della Stagione 5 di Stranger Things hanno rivelato che gli ultimi episodi sono stati girati in una maniera molto particolare per consentire a ogni singolo attore di salutare lo show nella maniera più appropriata.

"Siamo riusciti effettivamente a organizzare tutto in modo che l'ultimo giorno di ogni attore coincidesse con la sua ultima scena", ha spiegato uno dei creatori della serie, Matt Duffer: un'impostazione non semplice, ma che ha consentito di ottenere il massimo dal cast a livello emotivo.

"C'erano così tanti motivi per cui una cosa del genere poteva non funzionare", ha detto Natalia Dyer, l'interprete di Nancy Wheeler. "Così tante variabili: gli impegni, le riprese, il meteo. Il fatto che siano riusciti a farlo, e che si siano impegnati affinché accadesse, è stato davvero toccante."

"Poter vivere quell'esperienza con il tuo personaggio è qualcosa di veramente, veramente speciale. Amplifica tantissimo l'emozione del momento e di quella giornata. Sembrava quasi un po' masochistico e indulgente, ma in senso buono."

"Gli sarò per sempre grata per aver fatto sì che il nostro ultimo momento non fosse tipo 'OK, ora lancia una granata al mostro, di nuovo. Stop! È finita per Maya!' È stata una giornata monumentale, e loro hanno permesso che lo fosse davvero", ha raccontato invece Maya Hawke, l'interprete di Robin Buckley.