La Stagione 5 di Stranger Things è stata girata in una maniera molto particolare

Nel corso di un'intervista, gli showrunnner e gli interpreti della Stagione 5 di Stranger Things hanno rivelato che gli ultimi episodi sono stati girati in una maniera molto particolare per consentire a ogni singolo attore di salutare lo show nella maniera più appropriata.
"Siamo riusciti effettivamente a organizzare tutto in modo che l'ultimo giorno di ogni attore coincidesse con la sua ultima scena", ha spiegato uno dei creatori della serie, Matt Duffer: un'impostazione non semplice, ma che ha consentito di ottenere il massimo dal cast a livello emotivo.
"C'erano così tanti motivi per cui una cosa del genere poteva non funzionare", ha detto Natalia Dyer, l'interprete di Nancy Wheeler. "Così tante variabili: gli impegni, le riprese, il meteo. Il fatto che siano riusciti a farlo, e che si siano impegnati affinché accadesse, è stato davvero toccante."
"Poter vivere quell'esperienza con il tuo personaggio è qualcosa di veramente, veramente speciale. Amplifica tantissimo l'emozione del momento e di quella giornata. Sembrava quasi un po' masochistico e indulgente, ma in senso buono."
"Gli sarò per sempre grata per aver fatto sì che il nostro ultimo momento non fosse tipo 'OK, ora lancia una granata al mostro, di nuovo. Stop! È finita per Maya!' È stata una giornata monumentale, e loro hanno permesso che lo fosse davvero", ha raccontato invece Maya Hawke, l'interprete di Robin Buckley.
Una chiusura appropriata
Il finale della Stagione 5 di Stranger Things Stagione 5 è dunque stato immaginato anche in termini produttivi come la chiusura più appropriata per un'esperienza che dura ormai da diversi anni, e che ha letteralmente visto crescere i suoi protagonisti.
"Alla fine di quelle giornate c'era la consapevolezza che quell'esperienza che avevamo vissuto insieme è qualcosa che probabilmente nessuno di noi sperimenterà mai più", ha detto Matt Duffer.
"È stato davvero difficile, ogni giorno era un addio. In effetti ciascuno di quegli attori ha dovuto dire addio solo una volta, mentre io e Ross (Duffer, NdR) abbiamo dovuto farlo quattro diverse volte."