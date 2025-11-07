Vediamo i primi 5 minuti di Stranger Things 5, ambientati nel Sottosopra

Per anticipare l'arrivo delle prime puntate e ingolosire un po' gli spettatori, Netflix ha pubblicato un video con i primi 5 minuti di Stranger Things 5, ossia la quinta stagione della celebre serie horror, che ha riscosso un immenso successo in tutto il mondo, i cui primi episodi arriveranno il 27 novembre 2025.

Il video

Fate attenzione, perché il filmato contiene delle grosse anticipazioni sulla serie, mostrando da subito quelli che saranno sicuramente dei personaggi chiave, con tanto di colpo di scena che determinerà la svolgimento dell'intera serie. Vi invitiamo a guardarlo e a continuare a leggere soltanto se avete già visto le stagioni precedenti e sapete cosa vi aspetta.

Il video è ambientato completamente nel Sottosopra, la dimensione alternativa che esiste in parallelo al mondo umano, secondo la mitologia della serie. Qui tutte le creature viventi, animali e vegetali, sono connesse tra loro da una mente alveare controllata dal Mind Flayer. All'inizio vediamo William, uno dei protagonisti di Stranger Things, scappare da un demogorgone, una delle creature del Sottosopra, per poi essere catturato da Vecna, il cattivo principale della serie, che gli inietta dentro qualcosa.

La descrizione del video riporta solo una data: 12 novembre 1983, che potrebbe essere quella in cui accadono i fatti raccontati. La serie in sé sarà invece ambientata nell'autunno del 1987, circa un anno dopo i fatti della quarta stagione, con le conseguenze della lotta contro Vecna ancora visibili sulla cittadina di Hawkins, dove si è svolta la maggior parte della serie.

Per il resto, vi ricordiamo che il Volume 1 della quinta stagione di Stranger Things arriverà il 27 novembre 2025. Il Volume 2 arriverà invece il 26 dicembre 2025, quindi a Santo Stefano e, infine, il Finale di stagione e di serie sarà reso disponibile a Capodanno, ossia il 1° gennaio 2026.