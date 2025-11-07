Le vendite di Red Dead Redemption 2 continuano a ritmo impressionante: è tra i giochi più venduti di sempre

Red Dead Redemption 2 ha superato i 79 milioni di copie vendute, ha annunciato Rockstar Games, portando la serie in generale a 106 milioni di unità, ma è chiaro che la parte del leone la sta facendo ormai da anni il celebre secondo capitolo.

Si avvicina al podio dei giochi più venduti di sempre

Tutto questo rende Red Dead Redemption il quarto gioco più venduto di sempre nella storia dei videogiochi, secondo alcune stime, superando dunque Mario Kart 8 e rimanendo dietro ai soli Minecraft, GTA 5 e Wii Sports.

La slide di Rockstar Games sulle vendite di Red Dead Redemption 2

Di recente, il gioco è stato rilanciato in versione Nintendo Switch e PS4 con alcuni adattamenti tecnici, mentre su console Xbox ha continuato a funzionare con la retro-compatibilità migliorativa di sistema, mentre una versione PC è stata finalmente lanciata nell'ottobre 2024.

Nonostante questo grande successo, la sua componente online, ovvero Red Dead Online, non è riuscita a raggiungere la popolarità di GTA Online, ritrovandosi a languire per diversi anni, pur mantenendosi attivo.

Dalla medesima conferenza finanziaria è giunta anche la notizia che GTA 6 è stato rinviato di nuovo, ed è ora previsto per il 19 novembre 2026.