Red Dead Redemption 2 come girerebbe su PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2? Digital Foundry fa dei pronostici

Negli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni sul possibile arrivo di Red Dead Redemption 2 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 . Voci che hanno stuzzicato la fantasia di Digital Foundry, che si è sbilanciata su alcuni pronostici su come il titolo di Rockstar Games potrebbe comportarsi sulle console di attuale generazione.

Su PS5 e Xbox possiamo aspettarci una conversione simile a quella di GTA 5?

Una delle principali sfide per il porting su Switch 2 riguarda la dimensione del gioco, che supera i 100 GB. Oliver McKenzie ha sottolineato che, considerando il titolo più pesante attualmente disponibile sulla console si aggira intorno ai 70 GB, Rockstar potrebbe dover adottare tecniche avanzate di compressione o sistemi di streaming dati personalizzati. A suo avviso, se il progetto dovesse concretizzarsi, Red Dead Redemption 2 potrebbe rientrare tra i titoli visivamente più impressionanti mai pubblicati su Switch 2. Anche perché, nonostante sia uscito nel 2018, il gioco resta ancora oggi graficamente eccellente.

Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S, le previsioni sono più semplici da formulare, prendendo come riferimento le conversioni di GTA 5. McKenzie ipotizza l'introduzione di una modalità a 60 fotogrammi al secondo con rendering ad alta risoluzione tramite upscaling temporale fino a 1800p, e persino l'integrazione di funzionalità di ray tracing limitate. Richard Leadbetter ha condiviso questa visione, suggerendo che l'illuminazione globale sarebbe l'effetto di ray tracing più efficace per migliorare la fedeltà visiva.

Si tratta, ovviamente, di ipotesi e speculazioni. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. Per sapere se e quando Red Dead Redemption 2 arriverà su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, non resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di Rockstar Games.