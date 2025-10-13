Nuove immagini di Everwild emergono online, consentendo di scoprire qualcosa del gioco di Rare cancellato

Un articolo di MP1ST riporta alcune immagini inedite di Everwild, ottenute attraverso quello che sembra essere un artista che ha lavorato al gioco di Rare fino alla sua cancellazione, e mostrano per la prima volta l'interfaccia e alcuni veri e propri screenshot del gameplay.

Si tratta di elementi molto interessanti e rari, considerando che di Everwild abbiamo visto solo due trailer dal taglio cinematografico che non hanno mai dato modo di capire precisamente in cosa consistesse il gameplay di questo travagliato titolo, annunciato nel 2019 e rimasto in un limbo per anni, prima di essere infine cancellato insieme a Perfect Dark l'estate scorsa.

Si tratta sostanzialmente di sei immagini visibili a questo indirizzo o attraverso il post di X di MP1ST riportato qui sotto e si tratta del primo sguardo al gioco vero e proprio.