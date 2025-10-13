L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre è vicino, uno forse è stato già scoperto

Ci avviciniamo alla metà del mese e di conseguenza anche all'aggiornamento mensile del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium con nuovi giochi per PS4 e PS5 di ottobre. L'annuncio ufficiale della nuova line-up dovrebbe essere dietro l'angolo, vediamo di precisione quando.
Pur in assenza di una conferma ufficiale, Sony segue solitamente uno schema ben preciso: salvo eccezioni, le novità di Extra e Premium vengono svelate il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential. Se il calendario verrà rispettato, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 15 ottobre alle 17:30 (ora italiana).
Tra le nuove aggiunte anche il remake di Silent Hill 2?
Seguendo lo stesso schema, i nuovi giochi dovrebbero essere resi disponibili agli abbonati martedì 21 ottobre, giorno in cui almeno otto titoli usciranno dal catalogo. Al momento Sony mantiene il massimo riserbo sulla selezione di ottobre, ma un nome di peso potrebbe essere già emerso.
Secondo le fonti del noto insider billbil-kun, tra le nuove aggiunte ci sarebbe anche il remake di Silent Hill 2, un titolo che, se confermato, rappresenterebbe un'aggiunta di grande rilievo per il servizio.
Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela. Per conoscere la verità e scoprire l'intera line-up di PlayStation Plus Extra e Premium, non resta che attendere l'annuncio ufficiale di Sony.