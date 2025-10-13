L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre è vicino, uno forse è stato già scoperto

Ci avviciniamo alla metà del mese e di conseguenza anche all'aggiornamento mensile del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium con nuovi giochi per PS4 e PS5 di ottobre. L'annuncio ufficiale della nuova line-up dovrebbe essere dietro l'angolo, vediamo di precisione quando.

Pur in assenza di una conferma ufficiale, Sony segue solitamente uno schema ben preciso: salvo eccezioni, le novità di Extra e Premium vengono svelate il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential. Se il calendario verrà rispettato, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 15 ottobre alle 17:30 (ora italiana).