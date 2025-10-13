1

Rosalina's Storybook di Super Mario Galaxy è in prenotazione su Amazon a prezzo minimo garantito

Se siete grandi fan di Super Mario Galaxy, allora non dovreste farvi sfuggire il Rosalina's Storybook di Nintendo, che è ora in prenotazione su Amazon

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/10/2025
Rosalina's Storybook

Il Rosalina's Storybook, ovvero il libro delle favole di Rosalinda di Super Mario Galaxy, è in prenotazione tramite Amazon Italia, con uscita prevista per il 25 novembre 2025. Si tratta di un atteso oggetto da collezione per i fan di Super Mario e dei capitoli Galaxy in particolare. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta inoltre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se prima dell'uscita il libro venisse messo in sconto a un prezzo migliore rispetto a quello attuale, tale cifra più bassa sarà applicata in modo automatico al vostro ordine, così da non costringervi a rifare la prenotazione per ottenere un prezzo più basso.

Che cos'è il Rosalina's Storybook

Rosalina's Storybook è un libro in formato cartaceo (con copertina rigida) che propone il libro di Rosalinda che possiamo vedere all'interno di Super Mario Galaxy. Il libro ci racconta in lingua inglese la storia di Rosalinda e ci permette di vivere le sue avventure spaziali.

La copertina del Rosalina's Storybook
La copertina del Rosalina's Storybook

Ovviamente la sua pubblicazione arriva in un periodo "caldo" per Galaxy: non solo Nintendo ha pubblicato la versione Switch di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, ma ha anche svelato che il prossimo film animato di Super Mario sarà proprio Super Mario Galaxy - Il Film.

