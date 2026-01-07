Watch Dogs Legion per PC è in sconto su Instant Gaming e costa poco più di 5 €

Su Instant Gaming è disponibile Watch Dogs Legion per PC a 5,59 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 6,82 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Ubisoft Connect. Il procedimento è molto semplice e ti porterà via pochissimo tempo: non dovrai fare altro che incollare la key che ti arriverà una volta completato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Cos'è Watch Dogs Legion
Si tratta di un gioco di avventura e azione targato Ubisoft. La storia ruota attorno a DEDSEC, gruppo di hacker sotterraneo che lavora per liberare il Regno Unito da un regime autoritario chiamato ctOS. Potrai viaggiare a piedi, con un veicolo, reclutare qualsiasi NPC e giocare con diverse classi: Combat, Stealth, Hacking.
Potrai organizzare una resistenza con quasi tutti i personaggi che incontrerai e scoprire tante attività secondarie. Inoltre, potrai completare anche nuove missioni in modalità co-op. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.