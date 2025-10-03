Rockstar Games ha modificato la pagina Steam di Red Dead Redemption 2: nuova versione in arrivo?

Una particolare voce di corridoio sta montando in queste ore su internet e riguarda la possibilità di una nuova versione o riedizione di Red Dead Redemption 2, partendo dal fatto che Rockstar Games pare abbia apportato di recente delle modifiche alla pagina Steam del gioco, per la prima volta da diversi anni.
Ovviamente si tratta di un indizio molto flebile e difficile da prendere come prova effettiva, ma il fatto che, a distanza di praticamente sei anni dall'ultima volta, la pagina Steam di Red Dead Redemption 2 abbia ricevuto delle modifiche da parte della compagnia può facilmente far scattare le supposizioni.
La modifica di per sé non riporta informazioni particolarmente interessanti, ma è proprio il fatto che questa sia avvenuta a rappresentare una notizia considerata importante dai fan, in attesa di novità sul gioco ormai da anni.
Qualcosa si sta muovendo?
In base a quanto riferito dalla community di Red Dead Redemption 2, era praticamente dal 2019 che non avvenivano modifiche alla pagina Steam del gioco, ovvero dalla sua uscita su piattaforma Windows, avvenuta nel dicembre di quell'anno.
Il fatto che una nuova modifica sia stata applicata da Rockstar Games all'improvviso, a distanza di sei anni dal lancio del gioco, fa pensare che in effetti qualcosa di nuovo possa essere in arrivo per Red Dead Redemption 2, considerando che, da anni, se ne attende una versione nativa per l'attuale generazione di console.
La semplice modifica della descrizione del gioco si innesta dunque a fagiolo nel filone di voci di corridoio che riguardano una possibile versione nativa di Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S, o una sorta di edizione "Enhanced" per PC e console.
Nel frattempo, proprio qualche giorno fa la companion app di Red Dead Redemption 2 è stata rimossa silenziosamente dagli store iOS e Android, mentre la questione del gioco in versione PS5 e Xbox Series X|S era riemersa anche questa estate a causa di un aggiornamento che ha riacceso le speranze.