Rockstar Games ha modificato la pagina Steam di Red Dead Redemption 2: nuova versione in arrivo?

Una particolare voce di corridoio sta montando in queste ore su internet e riguarda la possibilità di una nuova versione o riedizione di Red Dead Redemption 2, partendo dal fatto che Rockstar Games pare abbia apportato di recente delle modifiche alla pagina Steam del gioco, per la prima volta da diversi anni.

Ovviamente si tratta di un indizio molto flebile e difficile da prendere come prova effettiva, ma il fatto che, a distanza di praticamente sei anni dall'ultima volta, la pagina Steam di Red Dead Redemption 2 abbia ricevuto delle modifiche da parte della compagnia può facilmente far scattare le supposizioni.

La modifica di per sé non riporta informazioni particolarmente interessanti, ma è proprio il fatto che questa sia avvenuta a rappresentare una notizia considerata importante dai fan, in attesa di novità sul gioco ormai da anni.