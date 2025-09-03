La companion app di Red Dead Redemption 2 è stata rimossa silenziosamente dagli store iOS e Android

Per chi non lo sapesse, si tratta di un'applicazione di supporto lanciata insieme al gioco nel 2018, pensata per trasformare smartphone e tablet in un secondo schermo . L'app permetteva di accedere rapidamente alla mappa , segnare punti di interesse e impostare la destinazione da raggiungere. Mostrava inoltre informazioni utili come salute e munizioni, offrendo la possibilità di rimuovere l'interfaccia HUD dal gioco principale per un'esperienza più immersiva. Era anche possibile consultare la versione digitale della guida ufficiale realizzata da Piggyback, disponibile come acquisto opzionale.

Nelle scorse settimane, Rockstar Games ha rimosso la companion app ufficiale di Red Dead Redemption 2 dall'App Store di Apple e dal Google Play Store. Questo significa che solo chi l'aveva già scaricata in precedenza potrà continuare a utilizzarla.

Nessuna spiegazione da parte di Rockstar Games

La rimozione dell'app è avvenuta il 19 agosto, ma la notizia è passata completamente inosservata fino a poco tempo fa, quando due voci apparse sul sito di supporto di Rockstar Games hanno portato alla luce la questione.

La companion app di Red Dead Redemption 2 su un tablet

Purtroppo, l'azienda non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa decisione, limitandosi a confermare che l'app rimarrà accessibile a chi l'ha già scaricata, tramite lo storico dei propri download e acquisti su App Store e Play Store.

Le ipotesi più plausibili riguardo alla rimozione dell'applicazione sono legate al fatto che non veniva più aggiornata da tempo (dopotutto, sono trascorsi sette anni dal lancio di Red Dead Redemption 2) e che fosse ormai obsoleta o non pienamente compatibile con i dispositivi moderni. In alternativa, è possibile che Rockstar abbia semplicemente deciso di interromperne il supporto per concentrare le proprie risorse su progetti futuri.