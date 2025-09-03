Samsung pronta a svelare il nuovo Galaxy S25 FE e le ultime novità IA all’IFA 2025: segui l'evento da qui

Samsung è pronta a tornare sotto i riflettori con il suo terzo grande evento hardware del 2025. L'appuntamento è fissato per il 4 settembre durante l'IFA di Berlino, dove il colosso sudcoreano presenterà un nuovo modello della serie Galaxy S25 e le sue più recenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Il protagonista più atteso è senza dubbio il Galaxy S25 FE, nuovo membro della famiglia S25, già composta da Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e dal sottilissimo S25 Edge. La linea FE, introdotta nel 2017 con il Galaxy Note FE e rilanciata nel 2020 come parte stabile della serie S, è pensata per offrire agli utenti gran parte dell'esperienza dei top di gamma a un prezzo più accessibile.