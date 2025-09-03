Samsung pronta a svelare il nuovo Galaxy S25 FE e le ultime novità IA all’IFA 2025: segui l'evento da qui

Samsung è pronta a tornare sotto i riflettori con il suo terzo grande evento hardware del 2025. L'appuntamento è fissato per il 4 settembre durante l'IFA di Berlino, dove il colosso sudcoreano presenterà un nuovo modello della serie Galaxy S25 e le sue più recenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.
Il protagonista più atteso è senza dubbio il Galaxy S25 FE, nuovo membro della famiglia S25, già composta da Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e dal sottilissimo S25 Edge. La linea FE, introdotta nel 2017 con il Galaxy Note FE e rilanciata nel 2020 come parte stabile della serie S, è pensata per offrire agli utenti gran parte dell'esperienza dei top di gamma a un prezzo più accessibile.
Indiscrezioni e rumors sul Galaxy S25 FE e non solo
Secondo le indiscrezioni, il Galaxy S25 FE dovrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2500, una fotocamera frontale da 12 MP e sarà disponibile in quattro varianti di colore. Una proposta che mira a conquistare chi cerca un dispositivo potente ma più conveniente rispetto agli altri modelli della gamma.
Oltre agli smartphone, l'evento punterà molto anche sull'ecosistema di prodotti basati su Galaxy AI. Samsung ha anticipato che le nuove funzionalità si concentreranno sulla modalità multimodale, in grado di elaborare contemporaneamente testo, immagini, comandi vocali e altro ancora, offrendo quindi strumenti di produttività avanzata e un'esperienza d'uso più fluida.
L'evento in diretta
L'evento, che questa volta non porta il nome di "Unpacked" ma semplicemente Galaxy Event, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Samsung e sul sito Samsung.com. Il collegamento partirà alle 11:30 ora italiana domani 4 settembre, consentendo a un pubblico globale di assistere in tempo reale alle novità. Qui di seguito il player YouTube per seguire la diretta dell'evento: Con l'arrivo del Galaxy S25 FE e delle nuove soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, Samsung punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato mobile. Staremo a vedere quali novità ci attenderanno!