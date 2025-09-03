Octopath Traveler 0 presenta protagonisti e antagonisti, dettagli sul gameplay e tante nuove immagini

Square Enix ha condiviso tante nuove informazioni su Octopath Traveler 0, dalla trama e i personaggi principali e dettagli su alcuni aspetti del gameplay.

Square Enix e gli sviluppatori di Dokidoki Grooveworks hanno condiviso nuove informazioni su Octopath Traveler 0, in particolare dettagli sulla trama, gameplay, i compagni di viaggio e gli antagonisti di questo nuovo capitolo, nonché anche tante immagini, che abbiamo raccolto nella galleria all'interno di questa notizia. Ambientato nel continente di Orsterra, già teatro del primo Octopath Traveler, il gioco racconta una storia di vendetta e rinascita legata a degli anelli divini. Il protagonista, dopo aver perso la propria città natale, giura vendetta contro le tre grandi potenze che dominano il continente e intraprende un viaggio per rovesciare il loro controllo. Durante il cammino, incontra ribelli e nuovi alleati, ognuno con motivazioni e abilità uniche.

Antagonisti e compagni di viaggio Tra gli antagonisti principali troviamo Herminia, la "Strega Avida", padrona della "Ricchezza", che ha corrotto la città di Valore con la sua brama insaziabile; Tytos, l'"Eroe" (ma solo di nome), padrone della "Forza", che guida un gruppo di ex criminali e governa Emberglow con pugno di ferro; e Auguste, il Drammaturgo, padrone della "Fama", che sfrutta il caos per trarre ispirazione artistica nella città di Theatropolis. Herminia, la "Strega Avida" Octopath Traveler 0, provato il prequel della saga tra tradizione e innovazione l protagonista sarà affiancato da diversi compagni di viaggio, ognuno dei quale incarna una classe differente: Celsus, un ladro devoto con abilità eccezionali nel combattimento ravvicinato; Macy, un'apotecaria determinata a combattere le malattie con serietà assoluta; Alexia, una studiosa in cerca di risposte sulla magia antica; Viator, un guerriero gentile alla ricerca di una spada leggendaria; e Ludo, un giovane mercante acuto e rispettato per il suo fiuto negli affari.