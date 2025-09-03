Meta lancia l’opzione per evitare parole indesiderate negli annunci generati dall'IA

Questa nuova funzionalità, chiamata "Restricted Words", è stata introdotta all'interno della configurazione delle campagne Advantage+. Gli inserzionisti possono ora indicare una lista di termini da evitare nelle varianti di testo generate dall'IA. Meta ha dichiarato che questo metodo escluderà delle parole o delle espressioni che non si vuole che compaiano nei testi .

Meta ha ampliato le opzioni a disposizione degli inserzionisti per guidare la creazione di testi pubblicitari generati con intelligenza artificiale (AI) . La novità principale riguarda la possibilità per i marketer di escludere specifiche parole o frasi dai copy generati automaticamente , garantendo così una maggiore coerenza con il brand e un controllo più preciso sul messaggio comunicato.

Ulteriori novità

Non si tratta dell'unica funzionalità AI che Meta ha implementato: l'azienda già offre strumenti per generare immagini e video da testo o immagini, arricchire le foto di prodotto con sfondi, adattare immagini a diversi formati e molto altro. Questi strumenti stanno contribuendo a migliorare le performance degli annunci, come dimostrato dagli ultimi dati finanziari di Meta.

Nel secondo trimestre del 2025, infatti, Meta ha evidenziato un incremento del 5% nelle conversioni degli annunci su Instagram e del 3% su Facebook grazie ai suoi modelli AI avanzati per il targeting e la personalizzazione. Sebbene queste percentuali possano sembrare modeste, indicano un passo significativo verso un advertising più efficiente.