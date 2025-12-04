Il trailer di lancio di Octopath Traveler 0 combina attori reali e pixel art, mostrando una ragazza intenta a giocare con l'ottimo prequel della serie Square Enix, solo per ritrovarsi i personaggi del gioco in salotto.
Questi ultimi hanno per lei un messaggio molto chiaro: le chiedono di aiutarli a completare la loro missione e così, come in una sorta di Storia Infinita, la ragazza si immerge con entusiasmo nell'esperienza di Octopath Traveler 0.
Il gioco, caratterizzato da una quantità davvero notevole di contenuti, può contare su di una colonna sonora fenomenale e su di un gameplay ben collaudato, che tuttavia si pone per certi versi come un passo indietro rispetto al secondo capitolo.
Come conferma il trailer, Octopath Traveler 0 è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.
Una nuova avventura
Annunciato lo scorso luglio, Octopath Traveler 0 ci riporta nel continente di Orsterra per un'avventura in cui vestiremo i panni di un personaggio creato da noi stessi, Zero, fra i pochi sopravvissuti della distruzione del suo villaggio per mano dei soldati delle Scarlet Wings.
Zero scopre di essere stato scelto da un anello magico e si imbarca in un viaggio di vendetta e rinascita, deciso a ricostruire la comunità perduta nell'ambito di una campagna che, come detto, è davvero ricca di eventi e interessanti contenuti.