Starship Troopers: Ultimate Bug War! è stato annunciato con un trailer, è uno sparatutto in stile retrò

Annunciato al PC Gaming Show, Starship Troopers: Ultimate Bug War! porta l'azione retrò FPS nell'universo cult di Verhoeven.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/12/2025
Johnny Rico in Starhisp Troopers: Ultimate Bug War!

Durante il PC Gaming Show Most Wanted, Dotemu insieme agli sviluppatori di Auroch Digital ha svelato Starship Troopers: Ultimate Bug War!, uno sparatutto in prima persona che richiama l'estetica dei giochi anni '90 e si ispira al celebre film Starship Troopers - Fanteria dello Spazio.

Il titolo sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nei primi mesi del prossimo anno. Potrete farvi una prima idea del titolo grazie al trailer che trovate qui sotto.

I primi dettagli

Ambientato venticinque anni dopo gli eventi del film originale, il titolo mette il giocatore nei panni della veterana Samantha Dietz durante la Prima Guerra degli Insetti. La campagna porterà a combattere contro gli Arachnid su pianeti iconici come Klendathu e Planet P, oltre a nuove ambientazioni create per l'occasione.

Ultimate Bug War! promette una campagna ricca di azione e scontri intensi, con oltre trenta armi e strumenti iconici a disposizione, dal fucile Morita alle tute meccaniche fino alle cariche nucleari tattiche. A rendere il legame con il film ancora più forte è il ritorno di Johnny Rico, interpretato da Casper Van Dien, ora generale, che guiderà i giocatori attraverso sequenze FMV.

Segnalazione Errore
