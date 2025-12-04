L'MMO Soulmask mostra il DLC Shifting Sands e svela il periodo di uscita della versione 1.0

Al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto modo di scoprire il periodo di uscita della versione 1.0 di Soulmask , un MMO di sopravvivenza.

Il trailer di Soulmask

Il nuovo trailer del DLC Shifting Sands, della durata di due minuti, mostra un mondo antico e vivace, popolato da glifi scintillanti, stormi di gru e navi uniche costruite dai giocatori.

Da semplici imbarcazioni fluviali in canna a vaste e intricate navi Solar Barque complete di immensi obelischi, sembra non esserci fine alla complessità architettonica offerta da questo gioco di sopravvivenza e crafting. Il tuo compito sarà quello di restaurare i frammenti di una nave distrutta dagli stessi dei, costruendo una città nel cielo e riportando in vita una civiltà morente.

