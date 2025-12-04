0

L'MMO Soulmask mostra il DLC Shifting Sands e svela il periodo di uscita della versione 1.0

Soulmask è tornato a mostrarsi per svelare in che periodo uscirà dall'accesso anticipato e cosa possiamo aspettarci dal DLC Shifting Sands.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/12/2025
Un personaggio di Soulmask in una foresta

Al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto modo di scoprire il periodo di uscita della versione 1.0 di Soulmask, un MMO di sopravvivenza.

Sarà disponibile in primavera 2026, insieme al DLC "Shifting Sands".

Il trailer di Soulmask

Il nuovo trailer del DLC Shifting Sands, della durata di due minuti, mostra un mondo antico e vivace, popolato da glifi scintillanti, stormi di gru e navi uniche costruite dai giocatori.

Da semplici imbarcazioni fluviali in canna a vaste e intricate navi Solar Barque complete di immensi obelischi, sembra non esserci fine alla complessità architettonica offerta da questo gioco di sopravvivenza e crafting. Il tuo compito sarà quello di restaurare i frammenti di una nave distrutta dagli stessi dei, costruendo una città nel cielo e riportando in vita una civiltà morente.

Soulmask: abbiamo provato la demo di un survival MMO promettente Soulmask: abbiamo provato la demo di un survival MMO promettente

Diteci, cosa ne pensate di Soulmask?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'MMO Soulmask mostra il DLC Shifting Sands e svela il periodo di uscita della versione 1.0