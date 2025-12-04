L'MMO Soulmask mostra il DLC Shifting Sands e svela il periodo di uscita della versione 1.0

Al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto modo di scoprire il periodo di uscita della versione 1.0 di Soulmask, un MMO di sopravvivenza.
Sarà disponibile in primavera 2026, insieme al DLC "Shifting Sands".
Il trailer di Soulmask
Il nuovo trailer del DLC Shifting Sands, della durata di due minuti, mostra un mondo antico e vivace, popolato da glifi scintillanti, stormi di gru e navi uniche costruite dai giocatori.
Da semplici imbarcazioni fluviali in canna a vaste e intricate navi Solar Barque complete di immensi obelischi, sembra non esserci fine alla complessità architettonica offerta da questo gioco di sopravvivenza e crafting. Il tuo compito sarà quello di restaurare i frammenti di una nave distrutta dagli stessi dei, costruendo una città nel cielo e riportando in vita una civiltà morente.
Diteci, cosa ne pensate di Soulmask?