Darkswitch ha una data di uscita, annunciata con un trailer per il city builder "arboreo"

Cyber Temple ha pubblicato un nuovo trailer per Darkswitch in occasione del PC Gaming Show di questa sera, che ha annunciato anche la data di uscita di questo particolare city builder "arboreo" e alquanto oscuro.

Darkswitch sarà disponibile su PC il 12 marzo 2026 attraverso Steam e GOG, con una demo che è disponibile ora attraverso Steam e consente di provare ben due ore del gioco, dando così modo di farsi un'idea piuttosto precisa delle sue particolari meccaniche.

Si tratta fondamentalmente di un city builder ma che introduce alcune meccaniche survival e tende a svilupparsi anche in verticale, avendo come elemento principale una sorta di grande albero a cui l'umanità è appesa, in questo strano mondo post-apocalittico.