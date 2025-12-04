Darkswitch ha una data di uscita, annunciata con un trailer per il city builder "arboreo"

Cyber Temple ha pubblicato un nuovo trailer per Darkswitch in occasione del PC Gaming Show di questa sera, che ha annunciato anche la data di uscita di questo particolare city builder "arboreo" e alquanto oscuro.
Darkswitch sarà disponibile su PC il 12 marzo 2026 attraverso Steam e GOG, con una demo che è disponibile ora attraverso Steam e consente di provare ben due ore del gioco, dando così modo di farsi un'idea piuttosto precisa delle sue particolari meccaniche.
Si tratta fondamentalmente di un city builder ma che introduce alcune meccaniche survival e tende a svilupparsi anche in verticale, avendo come elemento principale una sorta di grande albero a cui l'umanità è appesa, in questo strano mondo post-apocalittico.
Un city builder verticale
DarkSwitch è dunque un misto tra city builder e survival caratterizzato da una strana ambientazione dark fantasy, che ci vede cercare di sopravvivere all'arrivo di questa misteriosa nebbia che porta gli abitanti alla follia.
Non si tratta solo di sviluppare la civiltà sull'albero, tuttavia: il gioco ci impone anche di esplorare la superficie, utilizzando anche strani veicoli, in modo da trovare nuovi posti da colonizzare e risorse da sfruttare.
Tuttavia, la sopravvivenza è sempre legata alla necessità di rimanere quanto più possibili lontani dalla nebbia che sopraggiunge ovunque in superficie, determinando dinamiche piuttosto complesse.
Altra particolarità del gioco è il fatto di avere la colonna sonora firmata dal noto Akira Yamaoka.