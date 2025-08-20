DarkSwitch torna a mostrarsi con un trailer alla Gamescom 2025, è uno strano city builder alquanto oscuro

È tornato a mostrarsi con un nuovo trailer anche DarkSwitch in occasione del Future Games Show alla Gamescom 2025: si tratta di uno strano city builder con sviluppo "verticale", che ci inserisce in un'ambientazione alquanto oscura.
Il gioco, sviluppato da Cyber Temple, ci porta in una realtà dove gli ultimi umani rimasti sono costretti a trovare salvezza tra i rami di un albero colossale, alto centinaia di metri, per poter sfuggire a una piaga rappresentata da una misteriosa nebbia letale che copre la superficie del pianeta.
Questo pone le basi per un gameplay particolare, in quanto DarkSwitch è un city builder che ci impone di costruire strutture ed edifici sui rami dell'albero in questione, cosa che porta a costruzioni alquanto peculiari.
Costruzione ed esplorazione
DarkSwitch è dunque un misto tra city builder e survival caratterizzato da una strana ambientazione dark fantasy, che ci vede cercare di sopravvivere all'arrivo di questa misteriosa nebbia che porta gli abitanti alla follia.
Non si tratta solo di sviluppare la civiltà sull'albero, tuttavia: come possiamo vedere nel nuovo trailer, il gioco ci impone anche di esplorare la superficie, utilizzando anche strani veicoli, in modo da trovare nuovi posti da colonizzare e risorse da sfruttare.
Tuttavia, la sopravvivenza è sempre legata alla necessità di rimanere quanto più possibili lontani dalla nebbia che sopraggiunge ovunque in superficie, determinando dinamiche piuttosto complesse.
DarkSwitch ha una demo disponibile su Steam, in versione PC, in attesa della data di uscita.
Altra particolarità del gioco è il fatto di avere la colonna sonora firmata dal noto Akira Yamaoka.