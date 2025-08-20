Il nuovo trailer 13Z: The Zodiac Trials ci ricorda la demo giocabile

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2025 è stato pubblicato un nuovo trailer di 13Z: The Zodiac Trials che mostra alcune sequenze di gamepla y e ci ricorda l'esistenza di una demo giocabile gratuita che potete scaricare da Steam. Insomma, se il gioco vi affascina e vi interessa saperne di più, avete l'occasione per farlo senza spendere niente.

Il trailer

13Z: The Zodiac Trials è un gioco d'azione e avventura di tipo roguelike in cui si vestono i panni di un audace sfidante in lotta per la gloria celeste. Insomma, è un gioco incentrato sulla costruzione della build.

Per la demo si parla di fino a 3 ore di gioco, con una difficoltà che aumenta in base ai progressi. Sperimentate con diverse build utilizzando cinque sigilli elementali e 16 abilità uniche in ogni partita, e sblocca oltre 60 potenziamenti permanenti.13Z è un roguelite d'azione divertente che vi fa gareggiare contro i Guardiani dello Zodiaco Ci sono due personaggi giocabili, Lyra, la Maestra di Spada, e Raven, l'Araldo della Morte, due Biomi, le lussureggianti isole fluttuanti del Primo Atto e il deserto del Secondo Atto. Insomma, c'è molto da giocare. Andate a dargli uno sguardo.