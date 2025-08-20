Lost Rift svela la data di uscita con un trailer: è un gioco di sopravvivenza PvEvP

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Lost Rift , il nuovo gioco di sopravvivenza cooperativo del team di Bulletstorm, People Can Fly.

Il trailer di Lost Rift

Lost Rift è un gioco di avventura sparatutto in prima persona che combina la costruzione di basi, il PvE cooperativo e un gameplay PvPvE. L'opera è pensata per il gioco in solitario o in cooperativa fino a 5 giocatori, e ci spinge a esplorare un mondo "ricco, coinvolgente e misterioso" in cui ogni decisione può alterare il destino dei personaggi.

All'inizio del gioco ci ritroviamo su una spiaggia a Pioneer's Landing, un'isola di un arcipelago bellissimo ma misterioso. Sull'isola PvE, dobbiamo raccogliere risorse, costruire un accampamento, creare equipaggiamento e usare la flora e la fauna per sopravvivere e prepararci a intense spedizioni PvPvE.

Lost Rift mira a dare grande libertà al giocatore, e le scelte determineranno l'evoluzione del viaggio, durante il quale dovremo anche affrontare gli elementi della natura come uragani, incendi e tempeste di fulmini.