Lost Rift svela la data di uscita con un trailer: è un gioco di sopravvivenza PvEvP

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Lost Rift, il nuovo gioco di sopravvivenza cooperativo del team di Bulletstorm, People Can Fly.
La data di uscita in versione Accesso Anticipato è fissata per il 25 settembre 2025.
Il trailer di Lost Rift
Lost Rift è un gioco di avventura sparatutto in prima persona che combina la costruzione di basi, il PvE cooperativo e un gameplay PvPvE. L'opera è pensata per il gioco in solitario o in cooperativa fino a 5 giocatori, e ci spinge a esplorare un mondo "ricco, coinvolgente e misterioso" in cui ogni decisione può alterare il destino dei personaggi.
All'inizio del gioco ci ritroviamo su una spiaggia a Pioneer's Landing, un'isola di un arcipelago bellissimo ma misterioso. Sull'isola PvE, dobbiamo raccogliere risorse, costruire un accampamento, creare equipaggiamento e usare la flora e la fauna per sopravvivere e prepararci a intense spedizioni PvPvE.
Lost Rift mira a dare grande libertà al giocatore, e le scelte determineranno l'evoluzione del viaggio, durante il quale dovremo anche affrontare gli elementi della natura come uragani, incendi e tempeste di fulmini.