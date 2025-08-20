Un trailer dell'avventura Deer & Boy fissa il periodo di uscita su PC e console

Il filmato fissa anche il periodo di uscita , previsto per i primi mesi del 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store) e console PlayStation, Xbox e Nintendo.

Dopo tanto tempo lontano dai riflettori, Deer & Boy è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show, dove abbiamo visto un nuovo trailer dell'emozionante avventura narrativa realizzata dal team di Lifeline Games.

Cos'è Deer & Boy?

Ambientato in un mondo che mescola realtà e sogno, Deer & Boy è un'avventura poetica che racconta la toccante storia di un ragazzo e di un cerbiatto, uniti da un legame profondo nato dal dolore e dalla speranza. Dopo un evento tragico, il ragazzo decide di fuggire dalla realtà che lo opprime. Durante la sua fuga, incontra un giovane cervo e, lentamente, riesce a diventare suo amico. L'animale cresce nel corso della narrazione ottenendo nuovi poteri, diventando un compagno indispensabile e protettivo.

Il gioco si sviluppa attraverso enigmi ambientali e momenti di evasione, dove il giocatore guida i due protagonisti in un mondo stilizzato e malinconico. La narrazione è priva di dialoghi espliciti, affidandosi interamente alla forza visiva e alla colonna sonora per raccontare una storia emozionante.