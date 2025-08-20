0

Un trailer dell'avventura Deer & Boy fissa il periodo di uscita su PC e console

La toccante avventura platform Deer & Boy è tornata a mostrarsi al Future Games Show con un nuovo trailer, che fissa il periodo di lancio su PC e console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/08/2025
I due protagonisti di Deer & Boy

Dopo tanto tempo lontano dai riflettori, Deer & Boy è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show, dove abbiamo visto un nuovo trailer dell'emozionante avventura narrativa realizzata dal team di Lifeline Games.

Il filmato fissa anche il periodo di uscita, previsto per i primi mesi del 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store) e console PlayStation, Xbox e Nintendo.

Cos'è Deer & Boy?

Ambientato in un mondo che mescola realtà e sogno, Deer & Boy è un'avventura poetica che racconta la toccante storia di un ragazzo e di un cerbiatto, uniti da un legame profondo nato dal dolore e dalla speranza. Dopo un evento tragico, il ragazzo decide di fuggire dalla realtà che lo opprime. Durante la sua fuga, incontra un giovane cervo e, lentamente, riesce a diventare suo amico. L'animale cresce nel corso della narrazione ottenendo nuovi poteri, diventando un compagno indispensabile e protettivo.

Il gioco si sviluppa attraverso enigmi ambientali e momenti di evasione, dove il giocatore guida i due protagonisti in un mondo stilizzato e malinconico. La narrazione è priva di dialoghi espliciti, affidandosi interamente alla forza visiva e alla colonna sonora per raccontare una storia emozionante.

