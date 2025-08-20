1348: Ex Voto è stato annunciato con un trailer: un action adventure cavalleresco nell'Italia medievale

Protagonista della storia è Aeta , una ragazza che sembra intenzionata a combattere per salvare la persona a lei più cara in attesa di scoprire più precisamente quale sia la trama di questo interessante titolo.

Il gioco è sviluppato dal team italiano Sedleo e sembra piuttosto vicino a Kingdom Come: Deliverance come stile generale, con un certo realismo nella ricostruzione di ambientazioni, armi e armature e un gameplay ancora tutto da scoprire, considerando che il video si concentra soprattutto su un'introduzione narrativa al gioco.

La prima delle "world premiere" del Future Games Show alla Gamescom 2025 è stata 1348: Ex Voto , ed è una novità assoluta: si tratta di un epico action adventure con elementi RPG, che ci trasporta nell' Italia medievale in una storia con collegamenti diretti alla realtà locale dell'epoca.

Un trailer molto promettente

Il trailer non sembra mostrare molto gameplay per il momento, ma se non altro consente di dare un'occhiata alle atmosfere e agli scenari che sembrano davvero molto interessanti, e risultano anche particolarmente vicini a noi vista l'ambientazione scelta.

"Viaggia attraverso una tumultuosa Italia medievale nei panni di Aeta, una giovane cavaliera errante che intraprende una pericolosa missione per trovare e salvare la persona a lei più cara", si legge nella descrizione ufficiale, 1348 Ex Voto è uno spettacolare gioco di azione e avventura ispirato alle leggende cavalleresche.

Aeta è interpretata da Alby Baldwin ed è una giovane cavaliera errante, che si imbarca in un'avventura epica per salvare Bianca (Jennifer English). 1348 Ex Voto è un action adventure in terza persona che trae ispirazione dai classici del genere e dalle famose leggende cavalleresche.

Il gioco offre possibilità di esplorazione e combattimenti in terza persona all'arma bianca che sembrano essere particolarmente ben costruiti e tecnici, andando anche a ricercare una certa connessione storica con la realtà dell'Italia del XIV secolo.

Non c'è ancora una data di uscita precisa ma l'arrivo del gioco è previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.