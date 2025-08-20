0

Hotel Barcelona si mostra con un nuovo trailer al Future Games Show con SWEARY

Il nuovo video di Hotel Barcelona presentata alla Gamescom 2025 mostra un po' di gameplay e ci ripresenta le meccaniche di gioco fondamentali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2025
Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Hotel Barcelona, un gioco di SWERY e SUDA51.

Si tratta di un gioco d'azione roguelite a scorrimento laterale che ci mette nei panni di una timida agente dell'FBI che è posseduta da un demone e, una volta in combattimento, diventa una guerriera di prim'ordine. In questo titolo dovremo esplorare una serie di luoghi dove si trovano dei serial killer, ispirati ai classici film Slasher come Venerdì 13.

La particolarità di Hotel Barcelona è che in caso di morte, il nostro personaggio rimane all'interno dell'ambientazione e nella successiva partita agirà come un "fantasma" che in autonomia combatterà ed eliminerà i nemici insieme a noi, persino durante le boss fight. Il nostro scopo è raccogliere risorse per potenziarci, ottenendo nuove armi e abilità.

Hotel Barcelona sarà pubblicato su PC, PlayStation e Xbox il 26 settembre 2025.

