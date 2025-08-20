0

Il trailer della storia di Hell is Us introduce trama e personaggi

Hell is Us è stato mostrato durante il Future Games Show con il trailer della storia, che introduce la trama e i personaggi del titolo prodotto da Nacon.

Il protagonista di Hell is Us
Hell is Us
Hell is Us
Durante il Future Games Show è stato pubblicato il trailer della storia di Hell is Us, che introduce la trama e i personaggi dell'interessante action adventure sviluppato da Rogue Factor e prodotto da Nacon.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 4 settembre, Hell is Us punta a miscelare combattimenti corpo a corpo viscerali con fasi esplorative che si svolgono all'interno di uno scenario quasi open world, ricco di enigmi da risolvere e pericoli da cui guardarsi.

Il gioco ci catapulterà in un paese dilaniato da una sanguinosa guerra civile e da un cataclisma sovrannaturale che ha portato all'arrivo di mostruose creature che sembrano immuni a qualsiasi arma moderna, e che dovremo dunque affrontare usando strumenti particolari.

Nello specifico, ci troveremo a utilizzare un drone ultra sofisticato e una spada, nell'ambito di un mix di manovre e modalità che andrà a caratterizzare fortemente il gameplay di Hell is Us.

Un titolo da tenere d'occhio?

Mostrato per la prima volta in azione lo scorso settembre, Hell is Us proverà dunque a mettere insieme approcci molto differenti, chiedendoci di studiare ogni singolo avversario al fine di comprenderne le vulnerabilità e approfittarne per affondare i nostri colpi.

Fra le peculiarità dell'esperienza c'è l'interfaccia, che rinuncia a mappe e bussole in favore di un orientamento completamente affidato al giocatore, senza indicatori che ci dicano dove andare, decidendo in piena autonomia il percorso da intraprendere.

