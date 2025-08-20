Il trailer della storia di Hell is Us introduce trama e personaggi

Durante il Future Games Show è stato pubblicato il trailer della storia di Hell is Us, che introduce la trama e i personaggi dell'interessante action adventure sviluppato da Rogue Factor e prodotto da Nacon.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 4 settembre, Hell is Us punta a miscelare combattimenti corpo a corpo viscerali con fasi esplorative che si svolgono all'interno di uno scenario quasi open world, ricco di enigmi da risolvere e pericoli da cui guardarsi.

Il gioco ci catapulterà in un paese dilaniato da una sanguinosa guerra civile e da un cataclisma sovrannaturale che ha portato all'arrivo di mostruose creature che sembrano immuni a qualsiasi arma moderna, e che dovremo dunque affrontare usando strumenti particolari.

Nello specifico, ci troveremo a utilizzare un drone ultra sofisticato e una spada, nell'ambito di un mix di manovre e modalità che andrà a caratterizzare fortemente il gameplay di Hell is Us.