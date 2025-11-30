Hell is Us per PC è a un ottimo prezzo su Instant Gaming per il Black Friday

Proseguono le offerte del Black Friday di Instant Gaming, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni migliori proposte dalla piattaforma. Ad esempio, Hell is Us è disponibile a 26,99 euro, con uno sconto del 46%. Aggiungendo l'IVA del 22% il prezzo finale sarà di 32,93 euro, contro i 49,99 euro canonici. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta cliccando sul box, oppure tramite questo indirizzo. Il prezzo qui sopra è già comprensivo di IVA. Il prezzo indicato qui sopra è già comprensivo dell'IVA italiana. Su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam. Per farlo, basta avviare il client e cliccare su Giochi > Attiva un prodotto su Steam e immettere il codice seriale ricevuto al momento dell'acquisto.