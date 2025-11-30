Hell is Us per PC è a un ottimo prezzo su Instant Gaming per il Black Friday

Proseguono le offerte del Black Friday di Instant Gaming, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni migliori proposte dalla piattaforma. Ad esempio, Hell is Us è disponibile a 26,99 euro, con uno sconto del 46%. Aggiungendo l'IVA del 22% il prezzo finale sarà di 32,93 euro, contro i 49,99 euro canonici. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta cliccando sul box, oppure tramite questo indirizzo. Il prezzo qui sopra è già comprensivo di IVA. Il prezzo indicato qui sopra è già comprensivo dell'IVA italiana. Su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam. Per farlo, basta avviare il client e cliccare su Giochi > Attiva un prodotto su Steam e immettere il codice seriale ricevuto al momento dell'acquisto.
Cos'è Hell is Us?
Hell is Us è un action-adventure in terza persona sviluppato da Rogue Factor e pubblicato da Nacon. Ambientato in un mondo semi-aperto devastato da una guerra civile e da una misteriosa calamità, mette il giocatore nei panni di un uomo che torna in patria per indagare sul proprio passato. La sua ricerca si intreccia con la lotta contro nemici umani e creature soprannaturali, in un viaggio che esplora temi di identità, conflitto e sopravvivenza.
Il titolo punta molto sull'esplorazione libera, senza bussole, mappe o indicatori di missione: sarà il giocatore a orientarsi lungo l'avventura. Il sistema di combattimento, basato su scontri ravvicinati, permette di utilizzare armi come spade, lance e asce.