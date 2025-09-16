Hell is Us come gira su PS5, PS5 Pro, Xbox Series e PC? Un video confronto fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto con protagonista Hell is Us, con dettagli e paragoni su come si comporta l'action adventure di Rogue Factor e Nacon su PS5, PS5 Pro, Xbox e un PC.

Su console, il titolo offre i due classici preset grafici: Qualità e Performance, ad eccezione di Xbox Series S, che dispone di un unico profilo. Su PS5 e Xbox Series X, la modalità Quality blocca il framerate a 30 fps, con una risoluzione ricostruita a 2160p, partendo da un valore medio di 1080p. Il preset Performance punta invece ai 60 fps, mantenendo la stessa risoluzione ricostruita ma riducendo diverse impostazioni grafiche-tra cui dettaglio ambientale, distanza visiva, ombre, illuminazione, riflessi e qualità del terreno. In questo scenario, Xbox Series X mostra un leggero vantaggio in termini di risoluzione nativa media rispetto a PS5