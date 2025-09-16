MSI Katana 15: il laptop ideale per studenti e videogiocatori con GeForce RTX 5060 a meno di 1500€

Esiste però un segmento, tra i mille e i duemila euro, nel quale è possibile trovare laptop di qualità che possono contare sull'hardware più recente, come nel caso di questo MSI Katana 15 HX B14WFK . Il nuovo portatile del dragone taiwanese mira infatti a soddisfare le esigenze di studenti, professionisti e gamer alla ricerca di un computer in grado offrire potenza di calcolo per il multitasking e tecnologie grafiche per il gaming, grazie al processore Intel Core i7 14650 HX e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop. Il tutto con un buon rapporto qualità/prezzo che lo rende piuttosto accessibile, considerando la natura delle specifiche.

Il mercato dei laptop da gaming è variegato e si compone di centinaia di prodotti con profili, equipaggiamenti e performance differenti. Quello che rende più complicata la scelta è sicuramente il prezzo: troppo spesso, per non incappare in compromessi che limitano eccessivamente l'esperienza d'uso, si è costretti a dare fondo al portafogli, in particolare se si desiderano le ultime tecnologie disponibili.

Potenza e tecnologie NVIDIA Blackwell

Come abbiamo accennato in apertura, MSI Katana 15 HX B14WFK (nella versione da noi testata) porta in dote un processore Intel Core i7 14650 HX da 16 core e 24 thread, con una frequenza massima di 5.2 GHz e grafica integrata Intel UHD Graphics con frequenza massima di 1.6 GHz.

MSI Katana 15 HX B14WFK può contare sul processore Intel Core i7 14650 HX e su una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060

Il vero cuore del comparto grafico è però rappresentato dalla GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8 GB di GDDR7, TDP da 115 Watt, il massimo consentito per questo chip, e il supporto a tutte le tecnologie dell'architettura Blackwell e Max-Q: DLSS 4 e Multi-Frame Generation che aumentano le prestazioni, Dynamic Boost e Battery Boost per il bilanciamento della potenza e il controllo dell'autonomia, nonché Advanced Optimus e MUX Switch per un rapido passaggio dalla GPU integrata a quella dedicata senza dover riavviare la macchina. L'insieme di queste tecnologie può aumentare la durata della batteria fino al 40% in più rispetto al passato, il tutto con latenze ridotte ai minimi termini.

Sul fronte memorie troviamo 16 GB di RAM DDR5-5600 su due slot espandibili fino a 96 GB e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB. Il pannello LCD con risoluzione 1920 x 1080 pixel e refresh rate fino a 144 Hz mette sul piatto reattività e una copertura della gamma P3 del 100%.



Katana 15 supporta le tecnologie Blackwell e Max-Q

È completa infine, la dotazione di porte che grazie agli standard Display Port e Power Delivery, consentono di collegare monitor esterni e di alimentare le periferiche. MSI Katana 15 HX B14WFK è un laptop solido, che poggia le sue fondamenta su plastiche di buona qualità e su caratteristiche come la tastiera RGB a quattro zone, solitamente riservate a prodotti più costosi.

Dal punto di vista hardware, il nuovo Katana 15 mette a disposizione tutto il necessario per eseguire senza difficoltà operazioni di editing e montaggio, uso avanzato delle applicazioni IA e gaming senza compromessi eccessivi.