Samsung Galaxy Tab A9+: display da 11", supporto al 5G e display in FullHD in promozione

Oggi è possibile applicare, grazie alla presenza di una promozione dedicata, un codice sconto per acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ ad un ottimo prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/09/2025
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di applicare un coupon sconto sul tablet di Samsung, si tratta del Galaxy Tab A9+, acquistabile sia nella versione da 64GB sia nella versione da 128GB. Grazie all'applicazione del codice MULTI20 sarà possibile ottenere 20€ di sconto (in alternativa si può utilizzare il codice FSSIT20):

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet versatile e funzionale, progettato per chi cerca un dispositivo compatto ma performante. Dotato di un ampio schermo da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200.

Ulteriori dettagli tecnici

Il tablet è alimentato da un sistema operativo Android, che garantisce un'ampia compatibilità con app e servizi disponibili sul Google Play Store. La memoria interna di 64 GB (o 128GB) permette di archiviare numerosi file, applicazioni e contenuti multimediali, assicurando al contempo un funzionamento fluido e reattivo anche durante l'esecuzione di più applicazioni contemporaneamente.

Il Galaxy Tab A9+ appartiene alla 11ª generazione di dispositivi Samsung e si caratterizza per le funzionalità standard, pensate per offrire un'esperienza d'uso semplice e immediata. Grazie alla connettività Wi-Fi, il tablet permette di navigare su internet e accedere ai servizi cloud senza problemi.

