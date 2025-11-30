0

Fortnite dà il via al Capitolo 7: Ondata Pacifica, con una nuova mappa, Kill Bill e Ritorno al Futuro nel pass

Fortnite inaugura il Capitolo 7: Ondata Pacifica con una mappa rinnovata, nuove armi e skin da Kill Bill e Ritorno al Futuro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/11/2025
Un'immagine promozionale di Fortnite Capitolo 7
Fortnite
Fortnite
Articoli News Video Immagini

Fortnite ha inaugurato poche ore fa il Capitolo 7: Ondata Pacifica, introducendo numerose novità nell'isola della Battaglia Reale, tra nuovi contenuti, meccaniche di gioco e funzionalità inedite.

La prima novità evidente riguarda la mappa, ora trasformata in un paradiso soleggiato che richiama la California, con nuove aree come Battlewood Boulevard e il Canyon Confidenziale. Il tradizionale Bus della Battaglia, distrutto nell'evento conclusivo del Capitolo 6, tornerà il 4 dicembre: fino ad allora i giocatori accedono all'isola surfando tra le onde, un espediente che dona subito un tono spettacolare alle partite.

Nuovi oggetti e Pass Battaglia

Nuova stagione, nuovo Pass Battaglia con ricompense, tra cui la possibilità di vestire i panni di Marty McFly dalla serie cinematografica Ritorno al Futuro e quelli di Beatrix Kiddo da Kill Bill, che si aggiungono all'ormai sconfinata lista di collaborazioni crossmediali di Fortnite.

Vi e Jinx di Arcane tornano in Fortnite: l'acquisto è disponibile per poco tempo Vi e Jinx di Arcane tornano in Fortnite: l'acquisto è disponibile per poco tempo

Ovviamente sono state introdotte nuove armi, come il Fucile a pompa di ferro, il Fucile d'assalto Lince, la Pistola Arco elettrico e la Lama del voto dimenticato. Tra i nuovi oggetti, troviamo delle tute alari per muoverci a grande velocità nella mappa, mentre i furgoni di riavvio e il dispositivo di auto-rianimazione permettono di rientrare in partita dopo essere stati eliminati o atterrati.

Lato gameplay sono state introdotte le anomalie della fenditura, che possono evocare bottini, conferire potenti effetti a chiunque nella partita e altro ancora, con il potenziale di ribaltare l'esito di una partita. Inoltre, è stata aggiunta la Costruzione semplificata, una modalità assistita che permette di creare ripari, scale e altro in modo semplice.

Per tutte le altre novità, vi rimandiamo alle note in italiano della patch v39.00 sul sito ufficiale di Fortnite.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fortnite dà il via al Capitolo 7: Ondata Pacifica, con una nuova mappa, Kill Bill e Ritorno al Futuro nel pass