Fortnite dà il via al Capitolo 7: Ondata Pacifica, con una nuova mappa, Kill Bill e Ritorno al Futuro nel pass

Fortnite ha inaugurato poche ore fa il Capitolo 7: Ondata Pacifica , introducendo numerose novità nell'isola della Battaglia Reale, tra nuovi contenuti, meccaniche di gioco e funzionalità inedite.

Nuovi oggetti e Pass Battaglia

Nuova stagione, nuovo Pass Battaglia con ricompense, tra cui la possibilità di vestire i panni di Marty McFly dalla serie cinematografica Ritorno al Futuro e quelli di Beatrix Kiddo da Kill Bill, che si aggiungono all'ormai sconfinata lista di collaborazioni crossmediali di Fortnite.

Ovviamente sono state introdotte nuove armi, come il Fucile a pompa di ferro, il Fucile d'assalto Lince, la Pistola Arco elettrico e la Lama del voto dimenticato. Tra i nuovi oggetti, troviamo delle tute alari per muoverci a grande velocità nella mappa, mentre i furgoni di riavvio e il dispositivo di auto-rianimazione permettono di rientrare in partita dopo essere stati eliminati o atterrati.

Lato gameplay sono state introdotte le anomalie della fenditura, che possono evocare bottini, conferire potenti effetti a chiunque nella partita e altro ancora, con il potenziale di ribaltare l'esito di una partita. Inoltre, è stata aggiunta la Costruzione semplificata, una modalità assistita che permette di creare ripari, scale e altro in modo semplice.

Per tutte le altre novità, vi rimandiamo alle note in italiano della patch v39.00 sul sito ufficiale di Fortnite.