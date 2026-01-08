Un trailer presenta il crossover tra Fortnite e South Park, c'è anche il Bastone della Verità

Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer per presentare l'attesissimo crossover tra Fortnite e South Park, in arrivo domani, 9 gennaio. Il filmato funge da vero e proprio biglietto da visita dell'evento, mescolando sequenze animate in stile originale e momenti di gameplay per introdurre i contenuti che debutteranno nel Battle Royale.

Il trailer si apre con un breve corto animato in cui la gang composta da Cartman, Stan, Kyle e Kenny si diverte a giocare a Fortnite, lasciando però fuori dai giochi il povero Butters. Sentendosi escluso, quest'ultimo decide di ricorrere al potere del Bastone della Verità, l'artefatto magico al centro delle vicende di South Park: Il Bastone della Verità, l'apprezzato GDR pubblicato da Ubisoft nel 2014. È proprio grazie alla magia del Bastone che i protagonisti vengono catapultati sull'Isola della Battaglia Reale, pronti a combattere in prima persona.