Un trailer presenta il crossover tra Fortnite e South Park, c'è anche il Bastone della Verità

Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer per presentare l'attesissimo crossover tra Fortnite e South Park, in arrivo domani, 9 gennaio. Il filmato funge da vero e proprio biglietto da visita dell'evento, mescolando sequenze animate in stile originale e momenti di gameplay per introdurre i contenuti che debutteranno nel Battle Royale.
Il trailer si apre con un breve corto animato in cui la gang composta da Cartman, Stan, Kyle e Kenny si diverte a giocare a Fortnite, lasciando però fuori dai giochi il povero Butters. Sentendosi escluso, quest'ultimo decide di ricorrere al potere del Bastone della Verità, l'artefatto magico al centro delle vicende di South Park: Il Bastone della Verità, l'apprezzato GDR pubblicato da Ubisoft nel 2014. È proprio grazie alla magia del Bastone che i protagonisti vengono catapultati sull'Isola della Battaglia Reale, pronti a combattere in prima persona.
Cartmanland, nuovi costumi a tema e una modalità con squadre da cinque giocatori
Una volta arrivati nel mondo di Fortnite, i ragazzi di South Park sfoggiano una serie di buffi esoscheletri costruiti con scatole di cartone, nastro adesivo e altri oggetti di fortuna. Tutti i personaggi principali, inclusa la versione malvagia di Butters, Professor Chaos, saranno disponibili per l'acquisto nel negozio oggetti, accompagnati da emote, accessori e cosmetici dedicati.
Il crossover introduce anche il Born in Chaos Pass, un mini‑pass gratuito ricco di ricompense a tema. Inoltre, per l'occasione verrà aggiunta una nuova playlist speciale con match da 100 giocatori suddivisi in 20 squadre da cinque, una formula inedita per Fortnite. La mappa accoglierà infine Cartmanland, un'area invernale ispirata alla celebre serie animata, che arricchirà ulteriormente l'atmosfera dell'evento, e il Bastone della Verità come nuova arma, che a quanto pare offrirà dei poteri devastanti.