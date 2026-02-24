0

Fortnite e Solo Leveling hanno dato vita a una nuova collaborazione

Fortnite ha presentato nelle scorse ore la sua ultima collaborazione, in questo caso con il popolarissimo anime di Solo Leveling: ecco tutti i dettagli di questo entusiasmante crossover.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/02/2026
Sung Jinwoo in Fortnite
Epic Games ha annunciato nelle scorse ore una collaborazione tra Fortnite e Solo Leveling che porta Sung Jinwoo nel celebre battle royale insieme a Igris e Cha Hae-In, nell'ambito di un pacchetto che non mancherà di entusiasmare i tantissimi fan dell'anime.

Il bundle Solo Leveling: Arise è disponibile nel negozio di Fortnite ed è attualmente in promozione al prezzo di 4.500 V-Bucks (34,49€) anziché 9.500, ma è possibile anche acquistare i singoli componenti del pacchetto, ad esempio il solo Sung Jinwoo per 1.800 V-Bucks.

Accessibile solo fino al 2 marzo, il bundle non si limita alle skin dei tre personaggi della serie Solo Leveling, ma include anche svariati oggetti: dalla Statuetta Divina al Mantello di Igris, dalle Ali della Luce alla Spada della Luce, dal glider Kaisel alla Furia di Kamish.

Il trailer qui sotto presenta in maniera spettacolare la collaborazione, mostrando in azione Sung Jinwoo e gli altri personaggi nel mondo di Fortnite.

Un'altra collaborazione di peso

Dopo il crossover con Bleach, Fortnite rilancia con Solo Leveling le sue collaborazioni a tema anime, scegliendo in questo caso un'opera che negli ultimi anni ha guadagnato una straordinaria popolarità a livello internazionale.

Come probabilmente saprete, la trama dell'opera di Chugong segue le vicende di Sung Jinwoo, "il cacciatore di mostri più debole del mondo" che si ritrova ad affrontare una missione ad alto rischio e viene ferito mortalmente, scoprendo però che quell'incidente cambierà la sua vita.

Rispetto a tutti gli altri cacciatori, infatti, il ragazzo possiede la capacità di "salire di livello" e dunque di diventare sempre più forte: una caratteristica che gli permetterà di scalare rapidamente i ranghi e trasformarsi in un guerriero completamente diverso.

