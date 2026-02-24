Fortnite e Solo Leveling hanno dato vita a una nuova collaborazione

Epic Games ha annunciato nelle scorse ore una collaborazione tra Fortnite e Solo Leveling che porta Sung Jinwoo nel celebre battle royale insieme a Igris e Cha Hae-In, nell'ambito di un pacchetto che non mancherà di entusiasmare i tantissimi fan dell'anime.

Il bundle Solo Leveling: Arise è disponibile nel negozio di Fortnite ed è attualmente in promozione al prezzo di 4.500 V-Bucks (34,49€) anziché 9.500, ma è possibile anche acquistare i singoli componenti del pacchetto, ad esempio il solo Sung Jinwoo per 1.800 V-Bucks.

Accessibile solo fino al 2 marzo, il bundle non si limita alle skin dei tre personaggi della serie Solo Leveling, ma include anche svariati oggetti: dalla Statuetta Divina al Mantello di Igris, dalle Ali della Luce alla Spada della Luce, dal glider Kaisel alla Furia di Kamish.

Il trailer qui sotto presenta in maniera spettacolare la collaborazione, mostrando in azione Sung Jinwoo e gli altri personaggi nel mondo di Fortnite.