Panasonic affida a Skyworth vendite, marketing e distribuzione dei TV in Europa

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore, Panasonic ha annunciato una collaborazione strategica con la cinese Shenzhen Skyworth . La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni circolate in precedenza e definisce un nuovo assetto di responsabilità e linee guida per la divisione TV. Vediamo meglio tutti i dettagli.

In cosa consiste la collaborazione e cosa cambierà

L'accordo tra Panasonic e Skyworth prevede che quest'ultima gestisca vendite, marketing e logistica su base regionale. Panasonic, invece, continuerà a fornire competenze e garanzia di qualità per lo sviluppo congiunto dei modelli OLED top di gamma. In poche parole, non si tratta di una cessione completa. A partire dal 1° aprile 2026, la divisione Entertainment verrà reintegrata in Panasonic Corporation. Panasonic continuerà a garantire direttamente l'assistenza post-vendita per i prodotti già venduti e per quelli che verranno commercializzati successivamente. L'obiettivo di questa collaborazione è combinare sia l'eccellenza tecnologica di Panasonic, sia la capacità produttiva globale di Skyworth, sostenendo e accelerando la crescita del marchio TV in Europa.

TV Panasonic

"L'Europa rimane una regione strategica fondamentale per Panasonic, con consumatori che riconoscono costantemente l'eccezionale qualità e il valore dei nostri prodotti", ha detto il CEO Akira Toyoshima. "Il nuovo cambiamento del modello di business sfrutterà la potenza dell'eccellenza tecnica di Panasonic nell'elaborazione AV, negli standard di qualità e di servizio con l'economia su scala globale del volume e della velocità di produzione di Shenzhen Skyworth per fornire una formula vincente per la proposta di valore al cliente".

L'amministratore delegato di Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics, Peter Zhang, ha commentato: "Le due organizzazioni condividono l'impegno verso l'innovazione e l'eccellenza. In qualità di marchio televisivo tra i primi cinque al mondo, porteremo innovazioni di prodotto di livello mondiale supportate da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, insieme a una presenza internazionale in rapida espansione e una rete di distribuzione consolidata. Questo allineamento strategico dovrebbe accelerare la crescita dei televisori a marchio Panasonic in tutta Europa".