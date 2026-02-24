Panasonic affida a Skyworth vendite, marketing e distribuzione dei TV in Europa

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore, Panasonic ha annunciato una collaborazione strategica con la cinese Shenzhen Skyworth. La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni circolate in precedenza e definisce un nuovo assetto di responsabilità e linee guida per la divisione TV. Vediamo meglio tutti i dettagli.
In cosa consiste la collaborazione e cosa cambierà
L'accordo tra Panasonic e Skyworth prevede che quest'ultima gestisca vendite, marketing e logistica su base regionale. Panasonic, invece, continuerà a fornire competenze e garanzia di qualità per lo sviluppo congiunto dei modelli OLED top di gamma. In poche parole, non si tratta di una cessione completa. A partire dal 1° aprile 2026, la divisione Entertainment verrà reintegrata in Panasonic Corporation. Panasonic continuerà a garantire direttamente l'assistenza post-vendita per i prodotti già venduti e per quelli che verranno commercializzati successivamente. L'obiettivo di questa collaborazione è combinare sia l'eccellenza tecnologica di Panasonic, sia la capacità produttiva globale di Skyworth, sostenendo e accelerando la crescita del marchio TV in Europa.
"L'Europa rimane una regione strategica fondamentale per Panasonic, con consumatori che riconoscono costantemente l'eccezionale qualità e il valore dei nostri prodotti", ha detto il CEO Akira Toyoshima. "Il nuovo cambiamento del modello di business sfrutterà la potenza dell'eccellenza tecnica di Panasonic nell'elaborazione AV, negli standard di qualità e di servizio con l'economia su scala globale del volume e della velocità di produzione di Shenzhen Skyworth per fornire una formula vincente per la proposta di valore al cliente".
L'amministratore delegato di Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics, Peter Zhang, ha commentato: "Le due organizzazioni condividono l'impegno verso l'innovazione e l'eccellenza. In qualità di marchio televisivo tra i primi cinque al mondo, porteremo innovazioni di prodotto di livello mondiale supportate da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, insieme a una presenza internazionale in rapida espansione e una rete di distribuzione consolidata. Questo allineamento strategico dovrebbe accelerare la crescita dei televisori a marchio Panasonic in tutta Europa".
Altre novità da Panasonic
Nel frattempo, Panasonic ha svelato la nuova gamma TV per il 2026, con diversi modelli dalle tecnologie differenti in grado di offrire soluzioni adatte ad ogni esigenza e fascia di prezzo. Dalle tecnologie OLED, QLED a 4K LED, le opzioni sono innumerevoli e le trovate riepilogate di seguito.
L'obiettivo è quello di offrire prestazioni gaming di alto livello, maggiore versatilità nell'utilizzo quotidiano e immagini sempre convincenti.