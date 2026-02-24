Todd Howard ha lodato Drop Duchy, gli sviluppatori lo citano sulla pagina Steam

Sicuramente da queste parti Todd Howard non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando del capo di Bethesda Game Studios, nonché director di alcuni dei giochi più famosi della compagnia, come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 3 . Meno noti sono i suoi gusti videoludici. Cosa gioca nel tempo libero? Lo ha rivelato di recente durante un podcast, sorprendendo tutti elogiando Drop Duchy di Sleepy Mill Studio , un piccolo strategico indie di ambientazione medievale.

Un gioco geniale?

Howard ha svelato la sua attuale passione per Drop Duchy durante l'ultimo episodio del Kinda Funny Gamescast, dove ha parlato proprio dei giochi che sta apprezzando in questo periodo. Lo ha definito un titolo dal concept "elegante e intelligente". Quando il conduttore Greg Miller gli ha chiesto scherzosamente una frase promozionale per il marketing del gioco, Howard ha risposto senza esitazioni:

Un momento di Drop Duchy

"Un capolavoro di game design, in un genere in cui pensi di aver già visto tutto."

Miller ha ironizzato dicendo che la citazione meritava di finire direttamente sulla confezione del gioco, e gli sviluppatori hanno preso la battuta sul serio: poco dopo la pubblicazione dell'episodio, la frase di Howard è comparsa sulla pagina Steam di Drop Duchy.

Le citazioni di Drop Duchy sulla pagina Steam

Chissà se Howard ne è stato contento.

Per chi non lo conoscesse, Drop Duchy è un miscuglio tra Tetris e uno strategico, in cui si posizionano blocchi che cadono dall'alto per costruire e far prosperare una città, gestendo risorse e sviluppo. Su Steam ha l'89% di recensioni positive, quindi non sta piacendo solo ad Howard, effettivamente.