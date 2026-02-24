Un fan ha ricreato con i LEGO l'intera mappa del primo The Legend of Zelda

The Legend of Zelda ha compiuto 40 anni e molti fan della prima ora e più recenti, stanno celebrando la storica saga con omaggi di ogni tipo, nonostante Nintendo non abbia ancora annunciato molto in merito. In effetti la casa di Mario è stata davvero discreta, fino a questo momento, a differenza di quanto fatto per Mario, che è stato oggetto di moltissime iniziative. Comunque sia, tra i tributi più sorprendenti arrivati dal basso spicca quello dell'utente Reddit 7676Free, che ha realizzato un'impressionante riproduzione in LEGO dell'intera mappa della Hyrule del gioco originale del 1986 .

Tanti pezzi

La mappa è stata realizzata usando circa 16.000 pezzi LEGO. C'è davvero tutto: i dungeon, le tre spade, le grotte segrete, i cuori nascosti e tanti easter egg.

L'autore ha mantenuto la tavolozza originale, riproducendo la grafica del gioco in modo davvero convincente. Il progetto ha richiesto quasi un anno di progettazione con il software Stud.io, oltre al tempo necessario per l'assemblaggio finale, non indifferente. Recuperare tutti i pezzi è stata la sfida più grande, resa possibile grazie a oltre dieci anni di collezionismo e al supporto di un club locale.

La community ha accolto con entusiasmo il risultato, sottolineando l'impegno e la dedizione necessari per completare un'opera di tali dimensioni. Alcuni hanno evidenziato il contrasto tra la passione dei fan e l'assenza, finora, di annunci importanti da parte di Nintendo per l'anniversario. È previsto un set LEGO ufficiale dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time in uscita nel 2026, ma non sarà legato al capitolo originale del 1986. Un po' poco, in effetti.

Però potete comprare due vecchi giochi dei Pokémon per 20 euro ciascuno per il 30° anniversario della serie. Non li citiamo a caso, visto che molti ipotizzino che Nintendo non si stia occupando del compleanno di The Legend of Zelda per non disturbare quello della serie di The Pokémon Company.