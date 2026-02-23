Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono già i più venduti sull'eShop di Nintendo Switch

Come era facilmente prevedibile, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia risultano già essere i giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch, nonostante di fatto non siano ancora usciti e si trovino attualmente in preorder.
Si può polemizzare quanto su vuole sulla scelta di Nintendo di proporre due giochi per Game Boy Advance come titoli a pagamento standard sull'eShop invece di offrirli attraverso l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, come sembrerebbe invece essere naturale vista la presenza della piattaforma nel catalogo, ma i fan dimostrano ancora una volta come la scelta di Nintendo abbia funzionato.
Impossibile resistere, a quanto pare: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, venduti sull'eShop al prezzo di 19,99€ l'uno, sono già in cima alla classifica dei più venduti su eShop, in questo ordine.
Nulla può fermare i Pokémon
Da notare che si trovano in vetta alla classifica dei più venduti nella sezione Nintendo Switch 1, mentre non compaiono in quella di Switch 2 probabilmente perché questa si limita a segnalare i giochi legati specificamente alla nuova console, mostrando Mario Tennis Fever in prima posizione.
In ogni caso, considerando che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione Switch 1 funzionano anche su Switch 2, immaginiamo che anche molti utenti sulla nuova console abbiano acquistato uno dei due titoli in questione.
Come abbiamo visto, i due giochi sono stati annunciati la settimana scorsa e sono attualmente in preorder su eShop, con uscita confermata per il 27 febbraio, il giorno in cui si terrà anche l'evento Pokémon Presents dedicato alle novità sulla serie.
Si tratta di uno degli eventi previsti per il 30° anniversario di Pokémon, che porteranno anche diverse altre informazioni interessanti nelle prossime ore.