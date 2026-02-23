Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono già i più venduti sull'eShop di Nintendo Switch

Come era facilmente prevedibile, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia risultano già essere i giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch, nonostante di fatto non siano ancora usciti e si trovino attualmente in preorder.

Si può polemizzare quanto su vuole sulla scelta di Nintendo di proporre due giochi per Game Boy Advance come titoli a pagamento standard sull'eShop invece di offrirli attraverso l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, come sembrerebbe invece essere naturale vista la presenza della piattaforma nel catalogo, ma i fan dimostrano ancora una volta come la scelta di Nintendo abbia funzionato.

Impossibile resistere, a quanto pare: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, venduti sull'eShop al prezzo di 19,99€ l'uno, sono già in cima alla classifica dei più venduti su eShop, in questo ordine.