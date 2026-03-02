Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo potrebbero arrivare su Nintendo Switch

Alcuni indizi celati nel codice di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia fanno pensare al fatto che altri capitoli classici della serie possano arrivare presto su Nintendo Switch e Switch 2, in particolare Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo.
In effetti, considerando il grande successo riscosso dalle riedizioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia recentemente uscite su Nintendo Switch, e alquanto verosimile che Nintendo abbia intenzione di ripetere l'operazione anche con altri capitoli della serie, probabilmente con gli stessi termini.
Nonostante siano sostanzialmente le versioni Game Boy Advance direttamente trasportate su Switch, i titoli in questione non sono stati inseriti all'interno del catalogo delle retro-console di Nintendo Switch Online ma venduti come titoli singoli con un proprio prezzo su eShop.
Nuove versioni in arrivo?
Possiamo dunque immaginare che anche gli eventuali Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, o gli altri titoli che potrebbero essere in arrivo su Switch, vengano probabilmente venduti a un prezzo standard, forse gli stessi 20€ visti per Rosso Fuoco e Verde Foglia.
Ma al di là della logica commerciale cosa fa pensare a un possibile arrivo di questi altri capitoli su Switch? Ci sono in effetti alcuni indizi disseminati nel codice delle nuove versioni.
Come rilevato dal dataminer Meatball_132, l'emulatore su cui girano i due giochi è lo stesso utilizzato per i classici Game Boy Advance di Nintendo Switch Online, e contiene riferimenti ai capitoli Rubino, Zaffiro e Smeraldo, cosa che fa pensare a un loro prossimo arrivo, attraverso una soluzione tecnica del tutto simile.
È stato inoltre rilevato che l'emulatore collegato a queste rom invia dati telemetrici a Nintendo, come ad esempio quali Pokemon vengono catturati, a che livello si trovano i giocatori e altri dati sull'utilizzo.
Le ROM stesse sembrano essere delle nuove rielaborazioni e contengono revisioni piuttosto personalizzate, quindi è stato fatto un bel po' di lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre visto che in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi.