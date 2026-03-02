Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo potrebbero arrivare su Nintendo Switch

Nonostante siano sostanzialmente le versioni Game Boy Advance direttamente trasportate su Switch, i titoli in questione non sono stati inseriti all'interno del catalogo delle retro-console di Nintendo Switch Online ma venduti come titoli singoli con un proprio prezzo su eShop.

In effetti, considerando il grande successo riscosso dalle riedizioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia recentemente uscite su Nintendo Switch, e alquanto verosimile che Nintendo abbia intenzione di ripetere l'operazione anche con altri capitoli della serie, probabilmente con gli stessi termini.

Alcuni indizi celati nel codice di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia fanno pensare al fatto che altri capitoli classici della serie possano arrivare presto su Nintendo Switch e Switch 2 , in particolare Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo .

Nuove versioni in arrivo?

Possiamo dunque immaginare che anche gli eventuali Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, o gli altri titoli che potrebbero essere in arrivo su Switch, vengano probabilmente venduti a un prezzo standard, forse gli stessi 20€ visti per Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Le copertine di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo

Ma al di là della logica commerciale cosa fa pensare a un possibile arrivo di questi altri capitoli su Switch? Ci sono in effetti alcuni indizi disseminati nel codice delle nuove versioni.

Come rilevato dal dataminer Meatball_132, l'emulatore su cui girano i due giochi è lo stesso utilizzato per i classici Game Boy Advance di Nintendo Switch Online, e contiene riferimenti ai capitoli Rubino, Zaffiro e Smeraldo, cosa che fa pensare a un loro prossimo arrivo, attraverso una soluzione tecnica del tutto simile.

È stato inoltre rilevato che l'emulatore collegato a queste rom invia dati telemetrici a Nintendo, come ad esempio quali Pokemon vengono catturati, a che livello si trovano i giocatori e altri dati sull'utilizzo.

Le ROM stesse sembrano essere delle nuove rielaborazioni e contengono revisioni piuttosto personalizzate, quindi è stato fatto un bel po' di lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre visto che in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi.