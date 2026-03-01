Nintendo Switch 2 e controller Pro in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Sono tornati i saldi di AliExpress e, per l'occasione, sono disponibili diverse console Nintendo Switch 2 a prezzi scontati. In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.