Nintendo Switch 2 e controller Pro in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Sono tornati i saldi di AliExpress e, per l'occasione, sono disponibili diverse console Nintendo Switch 2 a prezzi scontati. In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Nintendo Switch 2 in offerta e codici sconto
Si tratta della console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.
Partiamo dal pacchetto con la console Nintendo Switch 2 e il gioco Mario Kart World, disponibile a 413,95 €. Con il codice ITPS40 potrai risparmiare altri 40 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il bundle che include anche il gioco Leggende Pokémon: Z-A costa 473,90 €, ma con il codice ITPS55 potrai risparmiare altri 55 €. Acquistala cliccando su questo link.
Il controller wireless Nintendo Switch 2 Pro, invece, costa 70,46 €. Usa il codice ITPS9 per risparmiare altri 9 €. Si tratta di un piccolo sconto che ti permetterà di spendere leggermente meno. Nel frattempo, ti ricordiamo che anche la console OLED è attualmente in sconto su AliExpress.