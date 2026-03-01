Le cuffie e gli auricolari Sony con cancellazione attiva del rumore sono in super sconto su AliExpress

Se cerchi nuove cuffie o auricolari da portare con te comodamente e che possano garantirti buona autonomia, qualità e affidabilità, i prodotti Sony sono di nuovo in sconto su AliExpress. In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le cuffie in sconto e i codici per risparmiare

Le seguenti cuffie sono perfette per chi ama ascoltare musica o podcast, ma sono anche ottime per viaggi, uso in aereo, lavoro e chiamate lunghe, grazie alla loro autonomia e alla cancellazione del rumore potente.

Il modello Sony WH-1000XM4 è disponibile a meno di 200 € e con il codice ITPS20 potrai risparmiare altri 20 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le cuffie WH-1000XM5, più avanzate, costano 215,53 €, ma con il codice ITPS25 potrai risparmiare altri 25 €. Acquistale andando su questo link.

Cuffie WH-1000XM5

Le più recenti top di gamma WH-1000XM6 costano poco più di 360 €. Assicurati di usare il codice ITPS40 per risparmiare ben 40 €. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Infine, gli auricolari WF‑1000XM5 sono disponibili a 172,59 €. Usa il codice ITPS20 per risparmiare altri 20 € andando direttamente su questo link. Questo prodotto è perfetto per chi cerca la massima leggerezza e portabilità. Anche questi auricolari sono dotati di ANC e sono perfetti per spostamenti quotidiani: palestra, lavoro e tanto altro ancora.