Nintendo Switch OLED in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a circa 274,33 €, ma con il codice ITPS25 potrai risparmiare altri 25 €, spendendo in totale 249,33 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Sono disponibili due colorazioni diverse, quindi assicurati di selezionare manualmente la tua preferita.
In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
I vantaggi della console
Il modello OLED presenta un display da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide con contrasti miglliorati, con colori ancora più vivaci e dettagliati, garantendoti un'esperienza ancora più immersiva. Altri miglioramenti riguardano l'audio potenziato, oltre a una stabilità superiore in modalità TV. Anche in questo caso potrai utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock.
Insomma, se sei curioso di acquistare la console ma vuoi risparmiare, questa è l'occasione perfetta. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.