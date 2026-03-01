0

I controller 8BitDo sono in super sconto su AliExpress: prodotti di qualità a prezzi bassissimi

Tra le offerte di AliExpress troviamo diversi controller 8BitDo adatti ad ogni esigenza. Ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente.

01/03/2026
Controller 8BitDo

Sono iniziati i nuovi saldi di AliExpress! Se cerchi nuovi controller ma non vuoi spendere troppo, i prodotti targati 8BitDo sono particolarmente apprezzati e sono disponibili a prezzi molto bassi. In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Tutte le offerte e i codici per risparmiare

Partiamo dal controller Ultimate 2C per Nintendo Switch 2, disponibile a poco più di 30 €. Con il codice ITPS4 potrai risparmiare altri 4 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Controller 8BitDo per Nintendo Switch 2
Controller 8BitDo per Nintendo Switch 2

Se invece cerchi l'Ultimate 2C per PC o Steam Deck, a questo link troverai una serie di colorazioni diverse. Assicurati di usare il codice ITPS2 per usufruire di un piccolo sconto aggiuntivo.

Il controller Ultimate 2C per PC
Il controller Ultimate 2C per PC

Se sei fan di Honkai: Star Rail, è disponibile in sconto anche l'edizione limitata con licenza ufficiale. Usa il codice ITPS9 per risparmiare altri 9 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il controller di Honkai: Star Rail
Il controller di Honkai: Star Rail

Il mini controller Bluetooth per PC e Nintendo Switch Zero2 costa invece meno di 20 €. Usa il codice ITPS2 per sfruttare un piccolo sconto aggiuntivo. Puoi acquistarlo cliccando su questo link. Si tratta di un prodotto versatile e adatto ad ogni esigenza, con un tocco nostalgico perfetto per gli appassionati.

8BitDo Zero2
8BitDo Zero2

Passiamo infine all'SN30 Pro, dallo stile retrò e compatibile con diverse piattaforme come Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili. Puoi usare il codice ITPS4 per risparmiare altri 4 € andando direttamente su questo link.

SN30 Pro
SN30 Pro
