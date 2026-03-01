I controller 8BitDo sono in super sconto su AliExpress: prodotti di qualità a prezzi bassissimi

Sono iniziati i nuovi saldi di AliExpress! Se cerchi nuovi controller ma non vuoi spendere troppo, i prodotti targati 8BitDo sono particolarmente apprezzati e sono disponibili a prezzi molto bassi. In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Tutte le offerte e i codici per risparmiare
Partiamo dal controller Ultimate 2C per Nintendo Switch 2, disponibile a poco più di 30 €. Con il codice ITPS4 potrai risparmiare altri 4 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Se invece cerchi l'Ultimate 2C per PC o Steam Deck, a questo link troverai una serie di colorazioni diverse. Assicurati di usare il codice ITPS2 per usufruire di un piccolo sconto aggiuntivo.
Se sei fan di Honkai: Star Rail, è disponibile in sconto anche l'edizione limitata con licenza ufficiale. Usa il codice ITPS9 per risparmiare altri 9 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il mini controller Bluetooth per PC e Nintendo Switch Zero2 costa invece meno di 20 €. Usa il codice ITPS2 per sfruttare un piccolo sconto aggiuntivo. Puoi acquistarlo cliccando su questo link. Si tratta di un prodotto versatile e adatto ad ogni esigenza, con un tocco nostalgico perfetto per gli appassionati.
Passiamo infine all'SN30 Pro, dallo stile retrò e compatibile con diverse piattaforme come Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili. Puoi usare il codice ITPS4 per risparmiare altri 4 € andando direttamente su questo link.