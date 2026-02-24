Resident Evil Village testato su Nintendo Switch 2, ecco come gira

Come gira Resident Evil Village su Nintendo Switch 2? Anche in questo caso la risposta arriva da ElAnalistaDeBits, che ha appena pubblicato un'analisi dedicata alla conversione del survival horror targato Capcom per la nuova console ibrida giapponese.

Dal punto di vista della risoluzione, gli sviluppatori hanno utilizzato le stesse impostazioni viste in Resident Evil 7 biohazard, dunque 1080p in modalità docked che scendono a 900p in modalità portatile: una differenza tutt'altro che marcata, e che infatti si nota solo osservando la qualità di ombre e riflessi.

Certo, la grafica di Village è più complessa rispetto a quella del precedente capitolo della saga e ciò purtroppo si riflette sulle prestazioni, che in questo caso non producono 60 fps costanti bensì sono soggette a cali verso i 50 fotogrammi in determinate situazioni.

Fortunatamente questi inconvenienti non sembrano in alcun modo rovinare l'esperienza, che in particolare nella modalità portatile appare davvero solida e ben realizzata, aggiungendo al pacchetto una funzionalità inedita.