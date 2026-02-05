2

Resident Evil Requiem torna a mostrarsi su NIntendo Switch 2 nel Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct, è stato presentato un nuovo trailer con sequenze di gameplay tratte dalla versione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/02/2026
Un mostro di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

Nel corso del Nintendo Direct di oggi è stato presentato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, l'horror di Capcom in arrivo il 27 febbraio 2026. Il filmato, realizzato con sequenze di gameplay tratte dalla versione Nintendo Switch 2 del gioco, non ha mostrato granché di nuovo, in realtà.

Viene ribadita la presenza dei due protagonisti: Grace Ashcroft, analista dei servizi segreti dell'FBI e Leon S. Kennedy, che conoscerete sicuramente dai capitoli precedenti. Entrambi si incontreranno a Raccoon City, dove è nata l'intera saga.

Il filmato mostra alcune sequenze stealth di Grace, e i momenti più action di Leon, con una qualità ottima, nonostante Nintendo Switch 2 abbia un hardware meno performante di PS5 e Xbox Series X e S.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem uscirà su Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Requiem torna a mostrarsi su NIntendo Switch 2 nel Nintendo Direct