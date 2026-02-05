Resident Evil Requiem torna a mostrarsi su NIntendo Switch 2 nel Nintendo Direct

Nel corso del Nintendo Direct di oggi è stato presentato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, l'horror di Capcom in arrivo il 27 febbraio 2026. Il filmato, realizzato con sequenze di gameplay tratte dalla versione Nintendo Switch 2 del gioco, non ha mostrato granché di nuovo, in realtà.

Viene ribadita la presenza dei due protagonisti: Grace Ashcroft, analista dei servizi segreti dell'FBI e Leon S. Kennedy, che conoscerete sicuramente dai capitoli precedenti. Entrambi si incontreranno a Raccoon City, dove è nata l'intera saga.

Il filmato mostra alcune sequenze stealth di Grace, e i momenti più action di Leon, con una qualità ottima, nonostante Nintendo Switch 2 abbia un hardware meno performante di PS5 e Xbox Series X e S.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem uscirà su Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.