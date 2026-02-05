3

Paranormasight: The Mermaid's Curse per Nintendo Switch 2 annunciato durante il Direct

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Paranormasight: The Mermaid's Curse per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/02/2026
Il protagonista di PARANORMASIGHT: The Mermaid Curse

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Paranormasight: The Mermaid's Curse. Si tratta di un'avventura investigativa per Nintendo Switch 2, in uscita il 19 febbraio 2026. I preordini saranno aperti nella giornata di oggi.

Nel video mostrato durante l'evento, si può vedere il ricco cast di personaggi che popoleranno il gioco e con cui dovremo interagire.

Possiamo ammirare anche alcuni sistemi che ci consentiranno di svelare i misteri che circondano il luogo dove ci troveremo a operare.

Va detto che per ora i dettagli sono davvero scarsi, ma sicuramente ne emergeranno altri a breve, considerando che l'uscita del gioco è davvero vicina.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Paranormasight: The Mermaid's Curse per Nintendo Switch 2 annunciato durante il Direct