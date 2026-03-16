L'affascinante Tunic compie 4 anni e riceverà un aggiornamento per Nintendo Switch 2

Il publisher Finji ha pubblicato in queste ore un messaggio su BlueSky che celebra il quarto anniversario della splendida avventura Tunic, annunciando anche che il gioco riceverà un aggiornamento specifico per Nintendo Switch 2.

Non è ancora dato sapere quando verrà pubblicato l'update, ma a quanto pare la cosa è in programma e possiamo prendere l'informazione per ufficiale, visto che arriva direttamente dall'editore: si tratta a questo punto di attendere ulteriori informazioni in arrivo.

L'aggiornamento dovrebbe riguardare un miglioramento tecnico di Tunic, con probabile upgrade grafico in grado di sfruttare al meglio l'hardware aggiornato della nuova console Nintendo, forse con miglioramenti anche in termini di stabilità e performance.