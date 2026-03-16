L'affascinante Tunic compie 4 anni e riceverà un aggiornamento per Nintendo Switch 2

Il publisher Finji ha pubblicato in queste ore un messaggio su BlueSky che celebra il quarto anniversario della splendida avventura Tunic, annunciando anche che il gioco riceverà un aggiornamento specifico per Nintendo Switch 2.
Non è ancora dato sapere quando verrà pubblicato l'update, ma a quanto pare la cosa è in programma e possiamo prendere l'informazione per ufficiale, visto che arriva direttamente dall'editore: si tratta a questo punto di attendere ulteriori informazioni in arrivo.
L'aggiornamento dovrebbe riguardare un miglioramento tecnico di Tunic, con probabile upgrade grafico in grado di sfruttare al meglio l'hardware aggiornato della nuova console Nintendo, forse con miglioramenti anche in termini di stabilità e performance.
Un piccolo grande gioco
"Tunic compie quattro anni oggi!" Si legge nel messaggio di Finji, visibile qui sotto, "Il giorno perfetto per farvi sapere che un aggiornamento per Nintendo Switch 2 è in arrivo! Ci stiamo lavorando duramente, rimanete sintonizzati!"
Tunic è già disponibile per Nintendo Switch, dove si comporta già egregiamente, dunque restiamo in attesa di capire quali variazioni potrà apportare questo aggiornamento, e se si tratti di un update gratuito prettamente tecnico o meno.
Tunic è un action adventure in stile Zelda che si presta a una lettura alquanto stratificata: è caratterizzato da una struttura apparentemente tradizionale ma con diversi elementi innovativi che emergono durante il percoros.
Al di là dei combattimenti, si scoprono così enigmi e segreti che richiedono ragionamenti alquanto fuori dagli schemi, come ben simboleggiato dal "libretto di istruzioni" che rappresenta un elemento fondamentale e sorprendente dell'esperienza di gioco.