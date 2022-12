Il libretto d'istruzioni di Tunic

In quanto ormai vecchi giocatori, è facile cadere nei discorsi nostalgici da "boomer" parlando del libretto d'istruzioni di Tunic e di come ci ricordi i tempi dei giochi fisici confezionati come dio comanda, ma l'idea geniale di Finji va ben al di là della semplice rievocazione dei bei tempi andati, diventando un elemento caratterizzante dell'intero gameplay. È forse la prima cosa che ci si ricorda, se si ripensa a mente fredda alla splendida esperienza offerta dall'action adventure con la volpe, perché rappresenta uno di quei rari momenti in cui ci si trova di fronte a qualcosa di veramente sorprendente. In un'industria ormai rigidamente codificata secondo generi e canoni prestabiliti, ritrovarsi sinceramente stupiti di fronte a un'idea originale è qualcosa che capita sempre più di rado e anche per questo è estremamente piacevole.

Discutere del libretto senza incappare in possibili spoiler non è facile, e forse anche solo il fatto di mettere la cosa in evidenza potrebbe rovinare la sorpresa a chi non ha ancora giocato Tunic, ma cerchiamo di prenderla in considerazione nella maniera più generale possibile, perché va comunque riconosciuta come una delle caratteristiche più interessanti viste quest'anno in un videogioco e non poteva mancare nella rassegna dedicata ai titoli più significativi del 2022.

Atteso per tanto tempo a causa di uno sviluppo interminabile, Tunic è stato visto a lungo come una sorta di clone di Zelda, poi come una specie di Zelda con elementi souls-like, ma in verità a giocarlo si capisce come sia qualcosa di diverso un po' da tutto il resto.