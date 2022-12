Dead Cells arriva su Apple Arcade in versione Plus

Dead Cells, il roguevania di enorme successo di Motion Twins, è approdato su Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple dedicato ai videogiochi che per 4,99€ al mese dà accesso a oltre duecento titoli. Il gioco è disponibile in versione Plus, quindi non bisogna pagare il prezzo premium per giocarci e si ottengono subito i tre DLC maggiori pubblicati finora: The Bad Seed, Fatal Falls e Queen and the Sea.

Queste le caratteristiche principali di Dead Cells: