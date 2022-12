Naruto, il cosplay di Tsunade di princezimos ha un gran peso da sopportare

Tsunade è uno di quei personaggi che prima o poi ogni cosplayer deve provare per i suoi cosplay, vuoi per la passione dei fan di Naruto, vuoi perché ormai fa parte dei classici del genere. Vediamo questa versione, realizzata da princezimos, che porta con sé un gran peso esistenziale, apparendo profonda e distaccata al punto giusto.

Come potete vedere, la Tsunade di princezimos è stata realizzata in modo davvero rigoroso, pur avendo quel tocco in più che non dispiace e la fa risaltare, nel trucco e nella pettinatura.

Anche la foto, nonostante la semplicità, è realizzata davvero bene, con tutte le luci al posto giusto che aiutano a sottolineare l'imponente figura della cosplayer.

Tsunade è uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, specializzata nelle arti mediche. La sua storia viene lungamente raccontata nel corso della serie, con risvolti spesso drammatici. Riassumere la sua vita non è lo scopo di questa notizia, ma è chiaro che se siete dei fan di Naruto dovreste conoscerla molto bene.