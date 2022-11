God of War Ragnarok, perché Atreus che aiuta (troppo) ha perfettamente senso

Come già sapranno i più informati, o tutti coloro che si stanno scontrando in prima persona con questa (non) problematica, negli ultimi giorni c'è una specifica caratteristica di God of War Ragnarok che sta infiammando la discussione intorno alla fortunata produzione Sony.

In molti, per farla breve, si sono scagliati contro l'eccessiva solerzia del giovane Atreus nel suggerire, spesso con frasi effettivamente inequivocabili, la soluzione dell'enigma di turno. Si tratta di un sistema perfettamente calato nel contesto ludico del gioco che se da una parte ha certamente contribuito a rimettere in pista una buona fetta di videogiocatori, dall'altra ha innegabilmente mortificato il livello di sfida ricercato, desiderato, anelato da una platea piuttosto nutrita che non ha perso tempo per riversare sui social il loro livore per questa scelta di design.

Gliene va dato atto: rendere opzionale la chiacchiera facile di Atreus, avrebbe eliminato qualsiasi polemica, lasciando al videogiocatore la possibilità di scegliere quando e se farsi aiutare in qualche modo. Del resto, se può essere sensato inserire un livello di difficoltà più basso anche in un certo tipo di giochi (come nei soulslike, per esempio), è altrettanto lecito poter scegliere coscientemente di rendersi la vita più difficile possibile.

David Jaffe, come abbiamo scritto in questa news, creatore della serie, si è espresso in merito alla questione, riconoscendo l'effettiva tendenza di Atreus ad intromettersi troppo spesso, un'intraprendenza a suo dire comunque necessaria, proprio per evitare quei colli di bottiglia che scoraggerebbero i videogiocatori meno smaliziati. Per un blockbuster come God of War Ragnarok essere il più fluido possibile, che non vuol dire forzatamente (o esclusivamente) facile, è una qualità imprescindibile per raggiungere un pubblico più ampio e variegato possibile.

Prima di proseguire nella disamina, facciamo una dovuta precisazione: dal momento che si parlerà della trama di God of War e del suo sequel, segnaliamo preventivamente la presenza di qualche pur minuscolo spoiler, soprattutto inerentemente all'episodio del 2018. Qualora non vorreste rovinarvi la sorpresa, insomma, interrompete immediatamente la lettura.