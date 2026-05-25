Huawei Watch Fit 5 Pro, la recensione: eleganza e funzioni sportive avanzate in un unico smartwatch

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che unisca il fascino di un accessorio elegante alle capacità di un vero e proprio strumento tecnico, il nuovo Huawei Watch Fit 5 Pro è nato per soddisfare proprio questa esigenza. Al polso si fa subito notare per l'utilizzo di materiali di alta qualità, tra cui una raffinata finitura che restituisce un effetto tattile simile alla ceramica. Le novità più interessanti di questo nuovo modello, però, non riguardano tanto il design quanto le funzioni integrate. Grazie alla nuova versione del sistema Huawei TruSense, il dispositivo amplia il monitoraggio della salute con strumenti come ECG, analisi della rigidità arteriosa e report più dettagliati sui principali parametri biometrici. Anche sul fronte sportivo il salto è evidente, con modalità avanzate dedicate ad attività specifiche come la corsa, il golf e l'apnea. L'obiettivo è offrire funzionalità evolute in un corpo più sottile e leggero, che vuole colmare il divario tra i modelli della serie Fit, pensati per un pubblico generalista, e i prodotti della gamma Huawei più orientati verso sport specifici. Ci sarà riuscito? Per scoprirlo lo abbiamo provato a fondo nelle ultime settimane e qui trovate la recensione di questo Huawei Watch Fit 5 Pro.
Caratteristiche tecniche di Huawei Watch Fit 5 Pro
Huawei Watch Fit 5 Pro si distingue per un ampio display AMOLED da 1.92 pollici (contro gli 1.82 pollici del modello base), con una risoluzione di 480 x 408 pixel e cornici ridotte, che permettono di raggiungere un notevole rapporto schermo-corpo dell'83%. Il pannello è supportato da una luminosità di picco che si spinge fino al valore di 3000 nit, garantendo una lettura perfetta sotto il sole, ed è difeso da un vetro protettivo in zaffiro 2.5D (il modello base ha invece un classico vetro al litio-alluminio-silicio).
Sul fronte della navigazione, viene confermato l'uso dell'algoritmo di posizionamento Huawei Sunflower, mentre sotto la cassa lavorano sensori integrati per il tracciamento ad alte prestazioni, tra cui PPG, ECG e un sensore specifico per la temperatura cutanea. Questi alimentano il sistema di monitoraggio della salute TruSense, che rileva molteplici parametri biometrici: la frequenza cardiaca, i livelli di stress basati sull'HRV, le fasi del sonno (profondo, REM, leggero), il monitoraggio del ciclo, la rigidità arteriosa e la generazione di report clinici ECG in appena 30 secondi.
Per le metriche di corsa, l'orologio riprende i progessi del Huawei GT Runner 2 e traccia dati avanzati come la potenza di corsa, la curva di potenza, il ritmo adattato alla pendenza in tempo reale, l'andamento dell'altitudine e la stima della distanza dal marcatore. Il sistema offre oltre 100 modalità sportive e una inedita esperienza di mini-allenamenti guidati direttamente al polso con 30 movimenti a schermo. È garantita la piena compatibilità del sistema operativo con dispositivi iOS e Android, gestiti in modo intuitivo dall'applicazione Huawei Health. Non mancano le integrazioni software di terze parti, con la possibilità di scaricare e connettersi ad app specializzate come Komoot, Naviki, FiiT e URUNN.
L'autonomia dichiarata copre agilmente 7 giorni di uso tipico (spingendosi fino a un massimo di 10 giorni), e si attesta a 4 giorni se si utilizza l'Always-On Display (AOD), garantendo inoltre fino a 25 ore di tracciamento continuo con schermo sempre acceso durante le escursioni. Huawei Watch Fit 5 Pro è disponibile con cinturini in 3 colorazioni: bianco, nero e arancione (l'unico in nylon e con finiture arancioni nella scocca), a un prezzo di 299€, ovvero 100€ in più rispetto al modello base.
Scheda tecnica Huawei Watch Fit 5 Pro
- Tipologia: Smartwatch con sistema operativo Huawei HarmonyOS
- Dimensioni: 44,5 × 40,8 × 9,5 mm (esclusa l'area del sensore)
- Peso: 30,4 g (solo corpo))
- Display: AMOLED da 1,92 pollici con luminosità fino a 3.000 nit e copertura in vetro zaffiro 2.5D
- Autonomia: Batteria 471 mAh (fino a 10 giorni con utilizzo leggero, fino a 7 giorni con utilizzo tipico e fino a 4 giorni con AOD attivo)
- Connettività: Bluetooth 6.0 e BR + BLE, NFC
- Localizzazione satellitare: GPS dual-band con 6 sistemi di posizionamento (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS a doppia banda, NavIC)
- Ricarica: Wireless 10W con connettore proprietario
- Altre funzioni:
- IP6X
- Sistema TrueSense: frequenza cardiaca continua, SpO₂, HRV, ECG, aritmie, stress, sonno, calorie, passi, immersione fino a 40 metri
- Potenza di corsa, soglia del lattato, VO2 Max
- Accelerometro, giroscopio, altimetro, magnetometro, sensore luce ambientale, sensore di profondità, altoparlante, microfono
- Colori: arancione (nylon), nero e bianco (fluoroelastomero)
- Prezzo: 299€
Design
Sul fronte estetico, Huawei Watch Fit 5 Pro conferma il collaudato form-factor squadrato della linea, cercando un posizionamento più curato attraverso un mix di materiali eterogenei. Il display è protetto da un vetro zaffiro con curvatura 2.5D, incastonato in una scocca che abbina una sezione centrale in lega di alluminio a una lunetta superiore in lega di titanio. Per dare una nota di carattere alla cornice, il produttore cinese ha utilizzato la tecnica dell'oil-filling con l'obiettivo di accentuare i riflessi della lunetta sotto la luce. Questo accorgimento, unito alla finitura in micro-ossidazione, punta a simulare l'effetto visivo della ceramica.
L'interazione con l'interfaccia si concentra sul lato destro, dove trovano spazio i due controlli fisici: la corona per lo scorrimento dei menu e il tasto inferiore che ospita l'elettrodo metallico necessario alla misurazione dell'ECG, un'operazione che richiede i consueti 30 secondi di contatto continuo. Uno dei punti di forza nell'uso quotidiano è l'ottimizzazione degli ingombri: lo spessore si ferma a 9,5 mm e il peso della sola cassa è di 30,4 grammi. All'atto pratico, queste specifiche si traducono in un'ottima vestibilità, per un orologio leggero e che si fa notare poco anche durante il sonno o l'attività fisica.
Sul retro della scocca è collocato il blocco sensori TruSense per il monitoraggio dei parametri biometrici. Per quanto riguarda la stabilità al polso, l'ottimo cinturino in nylon mette da parte l'eleganza formale per privilegiare la praticità. La struttura riprende infatti le soluzioni geometriche e le scanalature già viste sul GT Runner 2, una scelta mirata a favorire la traspirazione della pelle e limitare l'accumulo di sudore durante le sessioni di allenamento prolungate.
Esperienza d'uso
L'esperienza d'uso del Huawei Watch Fit 5 Pro ruota attorno al generoso display AMOLED quadrato da 1.92 pollici. Questo pannello, oltre a offrire un'eccellente leggibilità anche sotto la luce diretta del sole grazie a una luminosità di picco molto elevata, permette una consultazione immediata dei dati biologici. Il modulo TruSense si conferma preciso nel gestire la frequenza cardiaca, l'HRV, la saturazione di ossigeno e l'ECG (il sensore per la temperatura cutanea e l'analisi del rischio di rigidità arteriosa sono assenti nel modello base). A questo si affiancano le metriche avanzate ereditate dal GT Runner 2, come il calcolo della potenza in watt e la stima della soglia del lattato, che aiuta a calibrare l'intensità degli sforzi prima di entrare in fase di affaticamento.
Il sistema operativo, HarmonyOS nella versione 6.1, si dimostra reattivo e ben strutturato nella navigazione della rinnovata interfaccia quadrata, ma sconta ancora i noti limiti dell'ecosistema software Huawei per quanto riguarda le applicazioni di terze parti. L'assenza di servizi diffusi come Spotify, Google Maps o persino della nativa Petal Maps si fa sentire nell'uso quotidiano. La gestione delle notifiche è puntuale per quanto riguarda la visualizzazione di testi e oggetti delle email, ma esclude i contenuti multimediali; inoltre, la possibilità di rispondere tramite tastiera, emoji o dettatura vocale rimane un'esclusiva degli utenti Android, lasciando chi possiede un iPhone con un'esperienza ridotta.
Nonostante l'ampia superficie dello schermo da 1,92 pollici, l'autonomia si attesta su livelli soddisfacenti. I 7 giorni dichiarati dal produttore sono raggiungibili anche con 4 allenamenti settimanali, mentre l'attivazione del GPS dual-band riduce il computo totale. La ricarica si affida a una basetta magnetica wireless proprietaria in grado di ripristinare l'energia in circa un'ora. Sul fronte sportivo, la suite supporta oltre 100 discipline, mettendo in prima linea i nuovi mini-allenamenti: un'aggiunta simpatica con i suoi avatar per fare un po' di movimento in ufficio, ma che non si farà notare dagli sportivi. Se le funzioni outdoor infine, beneficiano di mappe offline discrete e della sincronizzazione nativa con Strava, l'analisi degli sport indoor rimane meno approfondita, mancando di una gestione avanzata per serie e ripetizioni.
La controparte software su smartphone, Huawei Health, si conferma un'applicazione matura, ricca di grafici dettagliati e dotata di un'analisi del sonno particolarmente accurata. Permangono tuttavia i difetti storici legati a una gestione dei permessi fin troppo insistente e alla necessità di scaricare l'app esternamente al Google Play Store sui dispositivi Android.
Per i pagamenti contactless, l'integrazione di Curve Pay ha colmato da un paio di mesi una lacuna importante per il mercato europeo, sebbene la configurazione iniziale richieda la consueta e farraginosa procedura di identificazione bancaria. Pur rinunciando alla connettività eSIM, lo smartwatch consente infine di gestire le chiamate direttamente dal polso con una buona qualità audio di speaker e microfono, e permette il caricamento di file musicali locali per l'ascolto offline tramite cuffie Bluetooth, una possibilità che mitiga solo in parte l'incompatibilità con le piattaforme di streaming.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.5
Huawei Watch Fit 5 Pro si impone sul mercato come un'alternativa sorprendentemente concreta ai prodotti sportivi più specialistici. Pur non nascendo come un dispositivo verticale per la corsa, l'orologio eredita praticamente lo stesso identico pacchetto di funzioni avanzate della linea Runner, ma con il considerevole vantaggio di un posizionamento di prezzo inferiore di ben 100 euro. A questa cifra, la proposta diventa difficile da ignorare, anche perché il tutto è supportato da una qualità costruttiva solida e da un cinturino che si conferma decisamente migliore rispetto a quello del Fit 4. I veri compromessi da accettare non risiedono quindi nell'hardware, bensì nei noti limiti strutturali che ancora caratterizzano l'ecosistema software di Huawei. Chi non dipende dai servizi di streaming per la musica durante gli allenamenti troverà però nel FIT 5 Pro un eccellente compromesso, capace di offrire gli strumenti di un running watch di razza all'interno di un design versatile e ad un prezzo più accessibile.
PRO
- GPS molto preciso
- Leggero, con materiali premium per la scocca
- Ottima autonomia
- Display AMOLED luminosissimo, leggibile in qualsiasi condizione
- Pagamenti contactless finalmente supportati
CONTRO
- Gli sport indoor restano poco approfonditi
- Ecosistema di app di terze parti ancora molto limitato
- Nessuna integrazione con Spotify o altri servizi di streaming musicale
- App Huawei Health assente su Google Play
- Compatibilità con iPhone ridotta rispetto ad Android
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