Huawei Watch Fit 5 Pro, la recensione: eleganza e funzioni sportive avanzate in un unico smartwatch

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che unisca il fascino di un accessorio elegante alle capacità di un vero e proprio strumento tecnico, il nuovo Huawei Watch Fit 5 Pro è nato per soddisfare proprio questa esigenza. Al polso si fa subito notare per l'utilizzo di materiali di alta qualità , tra cui una raffinata finitura che restituisce un effetto tattile simile alla ceramica. Le novità più interessanti di questo nuovo modello, però, non riguardano tanto il design quanto le funzioni integrate. Grazie alla nuova versione del sistema Huawei TruSense, il dispositivo amplia il monitoraggio della salute con strumenti come ECG, analisi della rigidità arteriosa e report più dettagliati sui principali parametri biometrici. Anche sul fronte sportivo il salto è evidente, con modalità avanzate dedicate ad attività specifiche come la corsa, il golf e l'apnea. L'obiettivo è offrire funzionalità evolute in un corpo più sottile e leggero, che vuole colmare il divario tra i modelli della serie Fit, pensati per un pubblico generalista, e i prodotti della gamma Huawei più orientati verso sport specifici. Ci sarà riuscito? Per scoprirlo lo abbiamo provato a fondo nelle ultime settimane e qui trovate la recensione di questo Huawei Watch Fit 5 Pro .

Caratteristiche tecniche di Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 Pro si distingue per un ampio display AMOLED da 1.92 pollici (contro gli 1.82 pollici del modello base), con una risoluzione di 480 x 408 pixel e cornici ridotte, che permettono di raggiungere un notevole rapporto schermo-corpo dell'83%. Il pannello è supportato da una luminosità di picco che si spinge fino al valore di 3000 nit, garantendo una lettura perfetta sotto il sole, ed è difeso da un vetro protettivo in zaffiro 2.5D (il modello base ha invece un classico vetro al litio-alluminio-silicio).

Sul fronte della navigazione, viene confermato l'uso dell'algoritmo di posizionamento Huawei Sunflower, mentre sotto la cassa lavorano sensori integrati per il tracciamento ad alte prestazioni, tra cui PPG, ECG e un sensore specifico per la temperatura cutanea. Questi alimentano il sistema di monitoraggio della salute TruSense, che rileva molteplici parametri biometrici: la frequenza cardiaca, i livelli di stress basati sull'HRV, le fasi del sonno (profondo, REM, leggero), il monitoraggio del ciclo, la rigidità arteriosa e la generazione di report clinici ECG in appena 30 secondi.

Per le metriche di corsa, l'orologio riprende i progessi del Huawei GT Runner 2 e traccia dati avanzati come la potenza di corsa, la curva di potenza, il ritmo adattato alla pendenza in tempo reale, l'andamento dell'altitudine e la stima della distanza dal marcatore. Il sistema offre oltre 100 modalità sportive e una inedita esperienza di mini-allenamenti guidati direttamente al polso con 30 movimenti a schermo. È garantita la piena compatibilità del sistema operativo con dispositivi iOS e Android, gestiti in modo intuitivo dall'applicazione Huawei Health. Non mancano le integrazioni software di terze parti, con la possibilità di scaricare e connettersi ad app specializzate come Komoot, Naviki, FiiT e URUNN.

La confezione di vendita del Huawei Watch Fit 5 Pro include la base di ricarica wireless proprietaria

L'autonomia dichiarata copre agilmente 7 giorni di uso tipico (spingendosi fino a un massimo di 10 giorni), e si attesta a 4 giorni se si utilizza l'Always-On Display (AOD), garantendo inoltre fino a 25 ore di tracciamento continuo con schermo sempre acceso durante le escursioni. Huawei Watch Fit 5 Pro è disponibile con cinturini in 3 colorazioni: bianco, nero e arancione (l'unico in nylon e con finiture arancioni nella scocca), a un prezzo di 299€, ovvero 100€ in più rispetto al modello base.

Scheda tecnica Huawei Watch Fit 5 Pro