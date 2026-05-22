Microsoft aggiorna Word, Excel e PowerPoint con una funzione che elimina il pulsante IA flottante dalle app di Windows 11

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per le applicazioni della suite Office che introdurrà maggiori possibilità di controllo sul pulsante dedicato all'assistente IA integrato nei programmi. La novità arriverà la prossima settimana e consentirà agli utenti di modificare il comportamento del pulsante flottante apparso recentemente in Word, Excel e PowerPoint.
Negli ultimi mesi il tasto dedicato all'assistente intelligente è stato posizionato nella parte inferiore destra dei documenti e dei fogli di lavoro. La scelta grafica ha però generato numerose critiche, soprattutto tra gli utenti di Excel, che hanno lamentato problemi durante l'utilizzo dei fogli di calcolo.
Microsoft ha riconosciuto il problema e aggiornerà le applicazioni Windows 11
Microsoft ha riconosciuto pubblicamente le lamentele degli utenti. Katie Kivett, product manager del gruppo Office, ha spiegato che l'azienda sta osservando un aumento dell'utilizzo delle funzioni IA nelle applicazioni, ma allo stesso tempo ha compreso la necessità di offrire una gestione più flessibile dell'interfaccia.
Fino a oggi esisteva soltanto una modalità "dock" che permetteva di ridurre leggermente le dimensioni del pulsante, senza però eliminarlo completamente dallo schermo. Con il nuovo aggiornamento, invece, gli utenti potranno spostare il tasto direttamente nella ribbon superiore dell'applicazione, evitando così che rimanga sovrapposto ai documenti.
L'opzione comparirà attraverso il menu contestuale accessibile cliccando con il tasto destro sul cosiddetto "Dynamic Action Button". In questo modo il pulsante non resterà più sospeso sopra fogli elettronici, testi o presentazioni.
Microsoft vuole offrire maggiore personalizzazione agli utenti Windows 11
Questa modifica arriva a breve distanza da altri cambiamenti introdotti recentemente da Microsoft nell'ecosistema Windows 11. Anche nel sistema operativo, infatti, l'azienda ha iniziato a rimuovere alcuni pulsanti considerati superflui collegati all'assistente IA.
Negli ultimi anni Microsoft ha inserito l'intelligenza artificiale in numerosi prodotti software, cercando di renderla sempre più centrale nell'esperienza utente. Tuttavia, le reazioni del pubblico hanno mostrato come alcune integrazioni possano risultare invasive o poco pratiche nella vita quotidiana.
Con questa nuova decisione, l'azienda sembra quindi voler adottare un approccio più equilibrato, lasciando agli utenti la possibilità di personalizzare maggiormente l'interfaccia delle applicazioni Office.
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