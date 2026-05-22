Microsoft aggiorna Word, Excel e PowerPoint con una funzione che elimina il pulsante IA flottante dalle app di Windows 11

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per le applicazioni della suite Office che introdurrà maggiori possibilità di controllo sul pulsante dedicato all'assistente IA integrato nei programmi. La novità arriverà la prossima settimana e consentirà agli utenti di modificare il comportamento del pulsante flottante apparso recentemente in Word, Excel e PowerPoint.

Negli ultimi mesi il tasto dedicato all'assistente intelligente è stato posizionato nella parte inferiore destra dei documenti e dei fogli di lavoro. La scelta grafica ha però generato numerose critiche, soprattutto tra gli utenti di Excel, che hanno lamentato problemi durante l'utilizzo dei fogli di calcolo.